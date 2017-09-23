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Культура и отдых

"Актерская работа только кажется простой, на деле это труд до седьмого пота", - Игорь Рожковский

23 сентября 2017 10:13  [67] Культура и отдых
Игорь Рожковский

Игорь Рожковский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Актерская работа только кажется простой, на деле это труд до седьмого пота", - заявил управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский, комментируется свое участие в благотворительном спектакле "Не может быть" 22 сентября 2017 года.

"Вжиться в роль на сцене тяжело не только банкиру или руководителю, но любому человеку в принципе! Это легко только на первый взгляд. Людям профессий, далеких от творчества, особенно сложно. Мой личный опыт показал, что это тяжелейшая работа. Когда смотришь на сцену или экран телевизора, кажется, что актерам все дается просто и непринужденно, но на деле это сложнейший труд и бесконечные репетиции", - отметил банкир.

"Проект мне дался нелегко. Сначала казалось, что очень сложно выучить текст, но выяснилось, что это лишь маленькая толика трудностей, потом оказалось не менее сложно совместить текст с передвижением по сцене, показать эмоции и действительно перевоплотиться в роль. Здесь очень много нюансов, важно показать именно превращение в своего героя, чтобы образ был правдивым. Самое главное — я вложил в работу много эмоций, ведь в таких проектах выкладываешься на 100%", - подвел итог Игорь Рожковский.

Напомним, что благотворительный спектакль "Не может быть" состоялся на сцене Кремлевского концертного зала 22 сентября 2017 года. Все собранные средства актеры передали одаренным детям в день после премьеры. Спектакль проводился в рамках федерального проекта ЗнаменитостиДетям.РФ. На данный момент уже проведено 12 спектаклей, в которых сыграли более 150 деловых людей, а прибыль от продажи билетов позволила помочь множеству одаренных детей из малообеспеченных семей.

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