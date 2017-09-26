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Политика

"Результативность работы Шанцева нельзя сравнивать с его предшественниками", - Олег Лавричев

26 сентября 2017 18:31  [143] Политика
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Результативность работы Шанцева нельзя сравнивать с его предшественниками", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев, комментируя награждение губернатора Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

По его словам, за годы работы в Нижегородской области Валерий Шанцев продемонстрировал достойный пример того, как можно эффективно развивать экономику. "Если вспомнить 2005 год, то по консолидированному бюджету у нас был доход 370 миллиардов рублей, а по итогам 2016 года этот показатель составил один триллион 210 миллиардов рублей. Вы сами можете оценить, какой качественный рост экономики региона произошел", - отметил депутат.

Он считает, что в этом большая заслуга губернатора, "который очень активно работал с промышленностью региона, с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, с руководителями бюджетообразующих предприятий". "В Нижегородской области реализовано много инвестиционных проектов, которые позволили экономике региона выйти на качественно новый уровень – и губернатор был участником и активным генератором всех этих процессов", - подчеркнул Лавричев.

"Я не понаслышке знаю, что Валерий Шанцев всегда очень глубоко погружался в проблему, вспомним кризисные явления в экономике 2008-2009 годов. Он здорово поддерживал, помогал предприятиям, которые испытывали дефицит ресурсов, лично организовывал работу по их поддержке. И Арзамасский приборостроительный завод был в их числе. Результативность работы Шанцева нельзя сравнивать с его предшественниками – этой принципиально иной уровень. За эти годы в регионе реализовано много достойных масштабных проектов - это и Южный, и метромост, Борский мост… Задачи, которые он брал на себя, - это задачи федерального уровня. Я считаю, Валерий Шанцев поднял планку эффективности работы губернаторов очень высоко", - подытожил он.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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