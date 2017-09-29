Четыре учреждения эвакуированы в Арзамасе Нижегородской области 2 октября

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Четыре учреждения эвакуированы в Арзамасе Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно предоставленной информации, по данным на 16:30 2 октября 2017 года эвакуированы здания пенсионного фонда, налоговой инспекции, филиала ННГУ и железнодорожного вокзала. Последний эвакуирован не из-за анонимных звонков, а по инициативе ГЖД. "Сейчас ведется проверка", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, сегодня также поступали сообщения о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.
Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы и один из корпусов Мининского университета, корпус ННГУ и несколько торговых центров. Также эвакуированы три вуза в Дзержинске. Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности.
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