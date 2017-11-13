"Только 35 из 572 новых дорожных знаков в Нижнем Новгороде относятся к "запрещающим", - Дмитрий Брылин Общество

Дмитрий Брылин Фото: ЦОДД

Только 35 из 572 новых дорожных знаков, планируемых к установке в Нижнем Новгороде в 2017 году, относятся к "запрещающим". Об этом сообщил директор муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода" Дмитрий Брылин, комментируя информацию о соответствующем контракте горадминистрации 13 ноября.

Он сообщил, что в течение 2017 года в Нижнем Новгороде проводится плановая работа по установке, перемещению, демонтажу технических средств организации дорожного движения, в том числе дорожных знаков. "Один из последних контрактов – это контракт, который в настоящее время размещен на электронной площадке. В соответствии с ним планируется установить 572 новых дорожных знака", - рассказал Брылин.

Он уточил, что если говорить о назначении этих знаков, то более половины из них касаются пешеходного движения: пешеходные переходы, выполненные на флуоресцентной пленке со световозвращающей способностью в соответствии с новыми стандартами. "Также это знак "Дети" на квадратных щитах желтого цвета около образовательных учреждений, дорожные знаки остановок автобусов, трамваев или троллейбусов. Большинство этих знаков устанавливаются либо по предписаниям, либо по представлениям надзорного органа – ГИБДД – для повышения безопасности дорожного движения", - пояснил директор ЦОДД.

Брылин также подчеркнул, что из 572 новых дорожных знаков лишь 35 относятся к так называемым "запрещающим знакам", что составляет около 6% от общего количества устанавливаемых технических средств дорожного движения.

Работы по установке новых знаков будут выполнены до конца текущего года. Стоимость контракта составляет 2 млн 975 тысяч рублей. "Это уже пятый контракт в этом году аналогичного плана. То есть это ежегодная планомерная работа по приведению дорожных знаков в соответствии с требованиями новых стандартов. В следующем году эта работа будет продолжена", - резюмировал Дмитрий Брылин.

Напомним также, что нижегородская администрация планирует заменить дорожные знаки на пути следования клиентских групп FIFA.