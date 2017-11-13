"Горельеф, посвященный марксистам, разрушается и с каждым годом восстанавливать его будет все сложнее", - Анна Давыдова Культура и отдых

Анна Давыдова Фото: Соцсеть НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня "Горельеф, посвященный марксистам, разрушается и с каждым годом восстанавливать его будет все сложнее", - об этом градозащитница Анна Давыдова сообщила НИА "Нижний Новгород" 14 ноября 2017 года, комментируя вопрос бесхозности горельефа "Ленин и нижегородские марксисты" на ул. Большой Покровской.



По ее словам, наиболее частой правоприменительной схемой является процедура передачи таких объектов на баланс муниципалитетов, в которых они располагаются.



"Если объект является памятником архитектуры местного значения, то, как правило, он должен переходить в собственность города, по крайней мере, формально на бумагах. Надзор за всеми ОКН в любом случае осуществляется профильным ведомством регионального значения, однако, чтобы на его ремонт и содержание выделялись средства, он должен кому-то принадлежать. В данном случае важнее бумажной волокиты тот факт, что данный горельеф разрушается и с каждым годом восстанавливать его будет все сложнее и затратнее", - отметила специалист.



Напомним, что по информации нижегородского управления Госохранкультуры, Объект культурного наследия горельеф "Ленин и нижегородские марксисты" на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде остается бесхозным. Его, совместно с другими бесхозяйными городскими памятниками, планируется передать на баланс муниципалитета.

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