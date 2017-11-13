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Общество

"Семьям с доходом чуть выше минимума платить за питание школьников после повышения цен будет трудно", - Надежда Жукова

14 ноября 2017 17:13  [263] Общество
Надежда Жукова

Надежда Жукова

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Семьям с доходом чуть выше минимума платить за питание школьников после повышения цен будет трудно", - заявила директор школы №118 (Московский район) Надежда Жукова на выездном заседании комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по соцполитике 14 ноября 2017 года.

Напомним, с 7 ноября стоимость питания в школах была увеличена: на завтрак - до 66 рублей (рост на 22%), на обед – до 80 рублей (рост на 21%), на полдник – до 30 рублей (рост на 7%). Горадминистрация объяснила индексацию следующими причинами: существенный рост цен на продукты питания за последние два года, требования Роспотребнадзора по соблюдению норм питания, усиление общественного контроля за организацией питания в школах.

Надежда Жукова отметила, что в школе, директором которой она является, из 1,2 тысяч учеников почти 200 питаются по льготам. "При этом приблизительно столько же детей находятся, скажем так, "в пограничной зоне" – на бесплатное питание я их поставить не могу, но оплачивать их семьям очень трудно. Для них такая надбавка очень существенна", - подчеркнула директор школы №118.

Она также обратила внимание, что недалеко от школы строится "огромный жилой комплекс "Бурнаковский". "В год сдается до пяти домов. Поэтому сколько школьников будет в следующем году – сказать сложно, по предварительным подсчетам – восемь первых классов. А ведь детей нужно не только учить, но и достойно кормить", - добавила Надежда Жукова.

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