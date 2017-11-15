"Жители остаются заложниками в ситуации с "Домком инвест", - Николай Сатаев Общество

Николай Сатаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Жители остаются заложниками в ситуации с "Домком инвест", - заявил НИА "Нижний Новгород" зампредседателя комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству Николай Сатаев после заседания Гордумы 15 ноября 2017 года.



8 ноября 2017 года прокуратура Нижегородской области зарегистрировала обращение депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова ("Единая Россия") по поводу возможного вывода средств АО "Домком Инвест" из домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода. 14 ноября Булавинов попросил министерство ЖКХ РФ провести антимонопольную проверку в отношении ГК ПИК, которая, по его сведениям, "имеет отношение к АО "Домком инвест".



Комментируя обращения экс-мэра Нижнего Новгорода, Николай Сатаев предположил, что "юридически ситуация с "Домком инвест" выстроена абсолютно законно ".



"Но заложниками в такой ситуации остаются жители. Акционеры в Москве, и деньги долго не возвращаются поставщикам коммунальных услуг, возникает угроза их отключения. Считаю, что Вадим Евгеньевич должен выйти с предложением о прямых договорах жителей с поставщиками по оплате коммунальных услуг. Тогда деньги будут оставаться здесь. С таким предложением я готов выйти на Гордуму. Планирую вынести этот вопрос на рассмотрение комиссии Гордумы по городскому хозяйству в декабре 2017 года", - отметил депутат.