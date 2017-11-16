Последние новости рубрики Политика
23 ноября 2017 18:11  [56] Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода демонтировала два незаконных объекта нестационарной торговли 23 ноября
23 ноября 2017 17:47  [83] Андрей Турчак заявил о намерении активно задействовать представителей первичного звена при ротации генсовета ЕР
23 ноября 2017 17:26  [114] Олег Сорокин и Дмитрий Барыкин вошли в политсовет отделения ЕР в Канавинском районе Нижнего Новгорода
23 ноября 2017 17:15  [102] "Единая Россия" планирует создать Приволжский межрегиональный координационный совет
23 ноября 2017 17:08  [119] Михаил Шаров возглавил местное отделение "Единой России" в Канавинском районе Нижнего Новгорода
23 ноября 2017 16:31  [404] Нижегородское правительство рассчитывает начать "заселение" нового дома в кремле в конце 2017 года
23 ноября 2017 16:15  [147] Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев вошел в политсовет отделения "Единой России"
23 ноября 2017 15:39  [189] Прокуратура просит лишить полномочий трех депутатов сельсовета в Богородском районе Нижегородской области
23 ноября 2017 14:58  [159] "Нижегородская область заложила достаточно средств на реализацию проекта "Городская среда", - Андрей Турчак
23 ноября 2017 14:46  [183] Дмитрий Сивохин избран руководителем единороссов в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Политика

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода демонтировала два незаконных объекта нестационарной торговли 23 ноября

23 ноября 2017 18:11  [56] Политика

Фото: Администрация Канавинского района

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода демонтировала два незаконно установленных объекта нестационарной торговли 23 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.

Согласно информации, были снесены объекты в районе ул. Октябрьской революции, 35 и ул. Сергея Акимова, 31.

Всего за текущий год в Канавинском районе снесено 78 несанкционированных павильонов, из них по статистике 23 объекта были демонтированы владельцами в добровольном порядке, 55 - принудительно.

"Работу администрации района в этом направлении оцениваю положительно. От лица жителей ТСЖ "Бетанкур" могу сказать, что практической ценности эти, так называемые, нестационарные торговые объекты не несут. Они не вписываются в архитектуру города, кроме того, качество уборки территории вокруг данных объектов всегда оставляло желать лучшего", - пояснил председатель правления ТСЖ "Бетанкур" Гурген Арзуманян.

Напомним, 8 ноября канавинская администрация сообщала о сносе 22 незаконных торговых точек в мкрн Мещерское озеро к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph