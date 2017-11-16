Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода демонтировала два незаконных объекта нестационарной торговли 23 ноября Политика

Фото: Администрация Канавинского района

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода демонтировала два незаконно установленных объекта нестационарной торговли 23 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.

Согласно информации, были снесены объекты в районе ул. Октябрьской революции, 35 и ул. Сергея Акимова, 31.

Всего за текущий год в Канавинском районе снесено 78 несанкционированных павильонов, из них по статистике 23 объекта были демонтированы владельцами в добровольном порядке, 55 - принудительно.

"Работу администрации района в этом направлении оцениваю положительно. От лица жителей ТСЖ "Бетанкур" могу сказать, что практической ценности эти, так называемые, нестационарные торговые объекты не несут. Они не вписываются в архитектуру города, кроме того, качество уборки территории вокруг данных объектов всегда оставляло желать лучшего", - пояснил председатель правления ТСЖ "Бетанкур" Гурген Арзуманян.

Напомним, 8 ноября канавинская администрация сообщала о сносе 22 незаконных торговых точек в мкрн Мещерское озеро к Чемпионату мира по футболу 2018 года.