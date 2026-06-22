Евгений Люлин: «22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны» Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

«85 лет назад, 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории человечества, в которой Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Великая Отечественная война стала примером мужества и героизма целого народа, отстоявшего свою независимость.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб в бою, пропал без вести, умер в фашистских застенках от непосильного труда, в блокадном Ленинграде — от голода и холода. По всей нашей стране проводятся акции в память героев той далекой войны и жертв фашистских палачей.

Никогда не будет забыт подвиг солдат и офицеров Красной Армии и миллионов тружеников тыла! Сегодня, когда наша страна вновь вынуждена сражаться с поднявшим голову нацизмом, мы заново переосмысливаем события 1941 года. Наш долг — не посрамить честь отцов и дедов, в схватке с жестоким врагом отстоявших наше право на жизнь.

Желаю всем соотечественникам мира, добра, веры в собственные силы и в великое будущее нашей страны!", — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.