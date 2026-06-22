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«85 лет назад, 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории человечества, в которой Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Великая Отечественная война стала примером мужества и героизма целого народа, отстоявшего свою независимость.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб в бою, пропал без вести, умер в фашистских застенках от непосильного труда, в блокадном Ленинграде — от голода и холода. По всей нашей стране проводятся акции в память героев той далекой войны и жертв фашистских палачей.
Никогда не будет забыт подвиг солдат и офицеров Красной Армии и миллионов тружеников тыла! Сегодня, когда наша страна вновь вынуждена сражаться с поднявшим голову нацизмом, мы заново переосмысливаем события 1941 года. Наш долг — не посрамить честь отцов и дедов, в схватке с жестоким врагом отстоявших наше право на жизнь.
Желаю всем соотечественникам мира, добра, веры в собственные силы и в великое будущее нашей страны!", — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
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