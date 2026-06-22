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Политика

Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в Нижегородской области

22 июня 2026 13:48 Политика
Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в Нижегородской области

Фото: Общественная палата Нижегородской области

В Нижегородской области прошло первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. Встречу посвятили подготовке к сентябрьской избирательной кампании: участники утвердили структуру штаба и обсудили, как будет выстроена работа.

Напомним, 16 июня Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Кроме того, на прошлой неделе Законодательное собрание Нижегородской области назначило выборы региональных депутатов. Они пройдут 20 сентября.

По словам руководителя Общественного штаба, председателя региональной Общественной палаты Романа Стронгина, кампания пройдет в условиях жесткой информационной войны.

«Мы видим, что в ходе нее для наших недругов нет, и не будет запрещенных методов. Они будут искать любой повод, чтобы объявить результаты выборов нелегитимными. В этой ситуации неизмеримо возрастает роль общественного наблюдения. Работа предстоит сложная и ответственная, но и мы в этом деле не новички, уверен, что справимся», — заявил Стронгин.

В регионе уже началась подготовка к обучению наблюдателей, которые будут работать на каждом избирательном участке.

В период кампании планируется задействовать все инструменты, положительно зарекомендовавшие себя ранее. Речь идет о работе «горячей линии», мобильных группах штаба, организации видеонаблюдения на участковых избирательных комиссиях, а также о стрим-студии «Наблюдатель НО» и других форматах контроля.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов сообщил, что при штабе начала работу электоральная экспертная группа. Она будет консультировать наблюдателей по возникающим вопросам, а также участвовать в проведении круглых столов по актуальным темам.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму будет идти в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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