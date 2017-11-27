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Культура и отдых

"Есть две мечты у нижегородской филармонии: орган и новое помещение", - Александр Скульский

29 ноября 2017 17:11  [42] Культура и отдых
Александр Скульский

Александр Скульский

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Есть две мечты у нижегородской филармонии: орган и новое помещение", - об этом художественный руководитель и академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии им. Ростроповича Александр Скульский сказал в рамках пресс-конференции 29 ноября 2017 года, посвященной 80-летнему юбилею филармонии, который будет отмечаться 1 декабря.

По его словам, оснащение органом кремлёвского концертного зала – это главная мечта филармонии на данный момент. Ориентировочную стоимость приобретения музыкального инструмента дирижер оценил в 1 млн евро.

"Если говорить точнее, у нас две мечты: орган и новое помещение. В других городах для филармоний строят современные просторные помещения, где можно разместить две-три и более сцен. Это существенно расширяет возможности для концертов и мероприятий. У нас пока сцена одна. Но это дальние перспективы и мечты. Орган – более реальная перспектива, хотя и крайне дорогостоящая. Мы уже неоднократно делали заявку о том, что очень нуждаемся в нем. Но вопрос приобретения органа решается областным правительством. Так что нам остается только ждать. Хотя мы надеемся, что этот вопрос решится в каком-то обозримом будущем", - отметил Скульский.

По словам директора филармонии Ольги Томиной, на выделенные в начале 2017 года средства филармония обновила большинство инструментов для оркестра, поэтому коллектив ни в чем не нуждается.

Напомним, что нижегородская филармония планировала закупить 65 новых инструментов до конца 2017 года. В конце 2016 года учреждение получило рояль Steinway и новейшее техническое оборудование.

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