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Общество

"Горадминистрация решила выделить кредит подрядчику строительства метро, чтобы он мог мобилизоваться", - Александр Герасименко

01 декабря 2017 17:07  [87] Общество
Александр Герасименко

Александр Герасименко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Горадминистрация решила выделить кредит подрядчику строительства метро, чтобы он мог мобилизоваться", - заявил исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко по итогам встречи с работниками, осуществляющими строительство линии метро до станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде 1 декабря 2017 года.

"Календарный график прописан, и он корректируется с учетом мощностей дополнительных субподрядных организаций. Максимально обеспечить объект трудовыми ресурсами - это и есть первостепенная задача, над которой, в том числе, работает и администрация города", - отметил он.

Также Герасименко сообщил, что в настоящее время генподрядчиком проводится ряд мероприятий погашению задолженности по зарплате. По его словам, администрация города приняла решение о выделении кредита, "чтобы подрядчик мог мобилизоваться и нарастить объем производства работ". "Мы не имеем права вмешиваться в хозяйственную деятельность генерального подрядчика, но делаем все возможное, чтобы повлиять на данную ситуацию. Добавлю, что существующие временные трудности, с учетом всех принимаемых мер не повлияют на сроки сдачи объекта", - сказал и.о. главы администрации.

Он подчеркнул, что генеральный подрядчик получает стопроцентную предоплату из городского бюджета. Согласно информации, по данным на 1 декабря техническая готовность объекта составляет 74%. В настоящее время завершаются работы по устройству монолитных железобетонных конструкций станции "Стрелка". Ведутся работы по заливке полов в помещениях вестибюля №1, вестибюля №2, чистовой отделке стен и потолков в помещениях вестибюля №1. Продолжается кирпичная кладка стен и перегородок вестибюля №2 в уровне первого этажа. Произведена укладка путевого бетона в правом перегонном тоннеле в объеме 86%, в левом перегонном тоннеле в объеме 40%. Выполняются работы по прокладке силового кабеля. Осуществляется монтаж инженерных систем станции "Стрелка" на вестибюле №1.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 ноября 2017 года имеется отставание от графика производства работ по строительству притоннельных сооружений. По информации регионального минстроя, оно возникло в связи с нарушением сроков со стороны генеральной подрядной организации.

Напомним, 30 ноября стало известно, что уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде. Ранее также было заявлено о расследовании ещё одного уголовного дела по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро, 13 сентября текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан бывший руководитель организации–генподрядчика.

Напомним также, что в ноябре был создан штаб по продлению линии метро до станции "Стрелка" под председательством врио губернатора Глеба Никитина. Первое заседание штаба прошло 24 ноября, но, как сообщали в облправительстве, на нем рассматривались только организационные вопросы.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").

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