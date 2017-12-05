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Общество

"Нижегородцы верят в программу "Комфортная городская среда", - Елизавета Солонченко

06 декабря 2017 11:18  [77] Общество
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородцы верят в программу "Комфортная городская среда", - заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя результаты второго опроса на выбор общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы, 6 декабря 2017 года.

"Почти 32 тысячи нижегородцев приняли участие в опросе – это о чем говорит? О том, что нижегородцы верят в эту программу, верят в то, что Нижний Новгород можно сделать лучше путем правильного выбора наших общих задач", - отметила она.

Глава города напомнила, что по результатам голосования в декабре 2017 года лидером по количеству голосов стала территория парка "Дубки". "Совершенно понятно, потому что в Ленинском районе это единственное место, где жители могут провести свое свободное место в контакте с природой. Уверена, что в нашем опросе участвовали практически все активные жители района, искренне заинтересованные в благоустройстве парка. Второе место – это центральная улица Большая Покровская, уже на втором этапе ее благоустройства после пересечения с улицей Октябрьской. Это лицо нашего города, все наши гости и туристы в первую очередь знакомятся с ним и формируют по улице свои впечатления. Третье место выбора горожан – это благоустройство Нижневолжской набережной, долгожданный объект, которое нижегородцы, жители города на слиянии двух великих рек – Оки и Волги – считают знаковым", - рассказала Солонченко.

"Отрадно отметить, что проект "Формирование комфортной городской среды" в нашем городе быстро и уверенно вступил в такую стадию, когда сами горожане готовы активно участвовать в его реализации, выражать свое мнение. Я это вижу не только по знаковым общественным пространствам, но и обсуждениям по дворам: люди не просто заявки пишут на участие и просят отремонтировать территории, но и предлагают наиболее оптимальные проекты и сценарии наших действий, действий городской власти, максимально отвечающих современным запросам горожан. В результате жители встречаются, общаются, обсуждают общие задачи – и это, я считаю, тоже один из главных позитивных результатов федеральной программы, помимо возможности привести муниципальные территории в красивое и комфортное состояние", - подчеркнула глава города.

Елизавета Солонченко также обратила внимание, что результаты действия программы стали заметны за короткое время – чуть больше полугода. "Важно, что федеральная программа, которая буквально в этом году стартовала, и о которой еще полгода назад мало кто знал, уже сегодня стала родной для нижегородцев: на нее надеются, рассчитывают и жители города больше всего обсуждают", - сказала она.

Напомним, 5 декабря были подведены итоги голосования, которое проходило на сайте горадминистрации с 22 ноября 2017 года. Горожанам предлагалось выбрать одно из знаковых мест областного центра, которое, по их мнению, необходимо благоустроить в 2018 году в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". На голосование было вынесено 11 городских территорий, в опросе приняли участие около 32 тысяч человек.

Напомним, в 2017 году Нижний Новгород стал участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и получил финансирование в объеме 868 млн рублей. По итогам первого голосования были выбраны территории у Мещерского озера, площадь им. И.И.Киселева и улица Большая Покровская (от пл. Минина до ул. Октябрьская).

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