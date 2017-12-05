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Политика

"Нижегородская область включена в некий пилотный проект по внесению изменений для роста экономики", - Александр Суханов

06 декабря 2017 16:21  [78] Политика
Александр Суханов

Александр Суханов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижегородская область включена в некий пилотный проект по внесению изменений для роста экономики", - сказал политолог Александр Суханов, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Нижегородскую область 6 декабря 2017 года.

Суханов считает, что "Владимир Путин выбрал наш регион для визита, так как он является одним из опорных регионов для промышленности и военно-промышленного комплекса в частности".

"На сегодняшний момент уровень оборонного заказа таков, что президенту нужно убедиться, что все эти средства эффективно осваиваются. Поэтому, скорее всего, президент будет обсуждать с Глебом Никитиным, как и что происходит в промышленности. И, конечно же, визит Владимира Путина – это часть его избирательной кампании. Есть вероятность, что он объявит о ее старте именно в Нижегородской области, потому что он должен сделать это в первой половине декабря. Вот, на мой взгляд, основные моменты, которые привели президента в наш регион", - сказал он.

"Сам факт того, что президент назначил Глеба Никитина врио губернатора Нижегородской области, уже говорит о безусловной поддержке. С точки зрения Владимира Путина, он и остальные назначенные губернаторы наиболее подготовлены к подобному роду деятельности, пройдя специальное обучение при администрации президента. И поддержка оправдывается – действия Глеба Никитина на сегодняшний момент достаточно грамотны и они, если не устранили, то, по крайней мере, погасили конфликт между элитами. И я думаю, что в ходе встречи с главой региона Владимир Путин даст оценку его первым шагам и возможно даст какие-нибудь советы", - считает Суханов.

"После назначения Глеба Никитина в Нижегородской области побывало достаточно большое количество федеральных министров и представителей федеральных структур. Это уже говорит о том, что Нижегородская область включена в некий пилотный проект федерального правительства по внесению необходимых изменений для роста экономики России. Думаю, что в область благодаря этому будет направлено достаточно большое количество федеральных средств для реализации региональных и федеральных проектов. И поэтому внимание к Нижегородской области обусловлено желанием федерального правительства вернуть ее в число индустриальных и научных центров нашей страны", - выразил мнение эксперт.

Он также рассказал, что "Нижегородская область всегда по результатам опросов последних лет показывает один из самых высоких уровней поддержки президента – более 85%. Так что у Владимира Путина есть все основания посетить наш регион".

Политолог Сергей Кочеров считает, что "встречи президента с Глебом Никитиным - это некая сверка позиций. "Ведь президент, когда назначал Никитина врио губернатора, явно ожидал от него усиления работы по тем направлениям, которые важны, прежде всего, для федерального центра: в оборонной промышленности, в цифровых технологиях и т.д. А так как Никитин – человек, продвигающий множество инициатив, президенту важно получить оперативную информацию о том, как он их реализует. Владимир Путин сейчас наблюдает за тем, как назначенный им глава региона такой развитой в научно-техническом плане области, как Нижегородская, справляется со своей работой и выполняет его указания. По всей видимости, со стороны Никитина идет информация, вызывающая интерес у президента, чем и обусловлены встречи с ним", - считает он.

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