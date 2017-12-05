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Спорт

"Сложный вопрос, стоит ли спортсменам принимать участие в Олимпиаде под нейтральным флагом", - Герман Карачевский

06 декабря 2017 17:11  [71] Спорт
Герман Карачевский

Герман Карачевский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сложный вопрос, стоит ли спортсменам принимать участие в Олимпиаде под нейтральным флагом", - сказал депутат Думы Нижнего Новгорода (ЛДПР), четырехкратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Альбервилле 1992 года Герман Карачевский, комментируя решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от участия в Играх 2018 года.

"Я считаю, что это издевательство над Россией – принимать такие решения, основанные на голословных обвинениях", - отметил он.

"Сложный вопрос, стоит ли спортсменам принимать участие в Играх под нейтральным флагом. Я считаю, что каждый из них должен принять решение индивидуально. Ведь для кого-то это первые Игры, для кого-то последние. У них и так нервы на пределе, в связи с тренировками, а решение МОК еще больше подрывает нервную систему спортсменов, что может сказаться и на других соревнованиях", - подчеркнул Карачевский.

"При этом не они должны страдать от этого решения. Чиновники, тот же Мутко, могли предугадать ситуацию, задействовать все силы и вести переговоры", - добавил он.

Герман Карачевский также рассказал о позиции ЛДПР на этот счет: спортсмены должны выступать на Олимпиаде только под Российским флагом.

Напомним, от Нижегородской области в список кандидатов в российскую сборную вошло более 20 человек.

5 декабря МОК отстранил сборную РФ от участия в Играх 2018 года, мотивируя это результатами расследования по "допинговому скандалу". Список "чистых" российских спортсменов для участия в Олимпиаде будет определять спецкомиссия. В этом случае наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Международным олимпийским комитетом также принято решение исключить бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных от любого участия в будущих Олимпийских играх.

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