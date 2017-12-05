"Символично, что заявление Владимира Путина произошло на нижегородской земле", - Вячеслав Никонов Политика

Вячеслав Никонов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Символично, что заявление Владимира Путина произошло на нижегородской земле", - считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов (фракция "Единая Россия").

"Владимир Путин сделал долгожданное заявление о том, что примет участие в избирательной кампании. Я считаю, очень символично, что это произошло на нижегородской земле, на ГАЗе в рабочем коллективе ", - отметил он.

"Символизм сегодняшнего заявления в том, что Владимир Путин апеллирует ко всей нашей истории, затрагивая значимые для Нижнего Новгорода и Москвы имена, такие как Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Нижегородская земля – это земля, которая всегда была опорным краем нашей державы, что представляет собой посыл всем тем, кто защищает нашу Родину, кто кует ее оборонный потенциал, кто создал ее ядерный щит. Это земля высокой духовности, святости, земля Серафима Саровского", - сказал Никонов.

"Важно то, что частью этого современного символизма является и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, который был одним из первых в новой плеяде глав регионов, назначенных Президентом РФ. Глеб Никитин – это представитель новой, молодой команды Владимира Путина, не случайно, что первая встреча после этого исторического заявления у него произошла с главой нижегородского региона", - добавил он.

Напомним, 6 декабря в Нижнем Новгороде Путин также посетил Горьковский автозавод, где объявил, что планирует принять участие в выборах главы государства в 2018 году.