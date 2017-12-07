"Только через качественную систему образования и работу с молодежью можно решить демографическую проблему", - Николай Шкилёв Общество

Николай Шкилёв Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Только через качественную систему образования и работу с молодежью можно решить демографическую проблему", - заявил заместитель председателя комитета нижегородского Законодательного собрания по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Николай Шкилев на открытии III Александро-Невского молодежного межрегионального форума, который проходит в Городецком районе с 7 по 10 декабря 2017 года.

По его словам, демографическая ситуация в России становится уже общенациональной проблемой. "Одной из приоритетных задач в области преодоления этого кризиса является укрепление роли семьи. Гармоничная и благополучная семья, построенная на традиционном духовно-нравственном основании, - есть та среда, где закладывается будущее всего общества, где берет начало общественное благополучие. Огромная ответственность в формировании идеала крепкой семьи ложится сегодня на подрастающее поколение", - подчеркнул Шкилёв.

"Сегодня прослеживается негативная тенденция – молодожены не стремятся к рождению детей, и тем более, созданию многодетной семьи, если и заводят ребенка, то уже в достаточно зрелом возрасте. Убежден, что только через качественно выстроенную систему образования, взаимодействие с общественными и религиозными организациями, возрождение традиций, работу с молодежью, возможно решить эту проблему. Отрадно, что именно представители Молодежного парламента поднимают сегодня эту тему и предлагают варианты преодоления угрозы демографической катастрофы в России", - отметил депутат.

Как сообщалось ранее, рождаемость в Нижегородской области сократилась на 10,6% за 11 месяцев 2017 года.