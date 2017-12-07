"Торпедо" показало, что у команды есть внутренний стержень", - Дмитрий Храмченко Спорт

Дмитрий Храмченко Фото: со страницы хоккеиста в соцсети

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"Торпедо" показало, что у команды есть внутренний стержень", - заявил экс-защитник "Торпедо" Дмитрий Храмченко, игравший в нижегородском клубе с 1999 по 2007-й годы, комментируя одержанные "Торпедо" восемь побед в декабрьской серии домашних матчей.

"Про последнюю серию могу сказать, что вызывает уважение, когда в условиях неполного финансирования команда из 10 игр выигрывает восемь. Это говорит о том, что у команды есть внутренний стержень и боевой дух, а это дорогого стоит. Значит, команда способна решать поставленные задачи и даже может "прыгнуть выше головы", - сказал Храмченко.

Напомним, что в финальном матче домашней серии КХЛ 9 декабря нижегородский ХК "Торпедо" обыграл финский "Йокерит" со счётом 3:2.