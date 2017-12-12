"Врио губернатора рекомендовал меня на пост замглавы Нижнего Новгорода", - Дмитрий Барыкин Политика

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Врио губернатора рекомендовал меня на пост замглавы Нижнего Новгорода", - заявил журналистам гендиректор завода "Красный Якорь" Дмитрий Барыкин, комментируя свое избрание на должность второго заместителя главы города 13 декабря 2017 года.

По его словам, работать он будет на непостоянной (неоплачиваемой) основе. "То есть возгласы о еще одном нахлебнике городского бюджета несостоятельны, я остаюсь руководить заводом. На этот пост меня рекомендовал глава региона (Глеб Никитин, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Он сказал, что получил обо мне хорошие рекомендации и поинтересовался, против я или нет. На мой взгляд, таким образом возможность моих контрольных функций как человека, представляющего жителей Нижнего Новгорода, возрастет. Поэтому отказываться было бы глупо", - отметил Дмитрий Барыкин.

Он также добавил, что не планирует претендовать на пост председателя Гордумы при одноглавой системе и будет представлять Думу в Заксобрании Нижегородской области.

"Хочется, чтобы бюджет города, который формируется, в том числе, из наших поступлений, правильно расходовался. Представительный орган власти этим и должен заниматься: контролировать расходы, минимизировать их. Однозначно нужно оптимизировать аппарат администрации - он очень большой", - считает Барыкин.