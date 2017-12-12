Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7603] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6144] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [5947] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4085] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3713] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3435] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
10 сентября 2017 16:25  [3414] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3066] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
21 декабря 2016 16:26  [2879] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
17 октября 2017 18:28  [2815] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Политика
13 декабря 2017 14:53  [67] "Врио губернатора рекомендовал меня на пост замглавы Нижнего Новгорода", - Дмитрий Барыкин
13 декабря 2017 14:13  [173] Елизавета Солонченко заявила о своем участии в конкурсе на главу Нижнего Новгорода только в случае поддержки ее главой региона
13 декабря 2017 13:52  [191] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко намерена собрать внеочередное заседание Думы для ухода в отставку
13 декабря 2017 13:42  [112] Нижегородская Дума согласовала экс-замглавы администрации Кстова Валентину Шабалину на пост зампредседателя КСП
13 декабря 2017 13:29  [187] Дмитрий Барыкин избран вторым заместителем главы Нижнего Новгорода
13 декабря 2017 12:37  [249] Гордума приняла порядок проведения конкурса на пост главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе
13 декабря 2017 12:23  [298] Гордума согласовала переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему
12 декабря 2017 15:58  [240] "Работа с обращениями граждан Елизаветы Солонченко заслуживает позитивной оценки", – Владимир Солдатенков
12 декабря 2017 13:09  [650] Должность второго зама вводится, чтобы депутаты сами могли выбрать и.о. главы города при отставке действующего, - источник
12 декабря 2017 11:46  [296] "Опыт предшественников позволяет надеяться на то, что работа в ЕР вполне совместима с основной деятельностью", - Александр Шаронов
Политика

"Врио губернатора рекомендовал меня на пост замглавы Нижнего Новгорода", - Дмитрий Барыкин

13 декабря 2017 14:53  [67] Политика
Дмитрий Барыкин

Дмитрий Барыкин

Фото: из личного архива

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Врио губернатора рекомендовал меня на пост замглавы Нижнего Новгорода", - заявил журналистам гендиректор завода "Красный Якорь" Дмитрий Барыкин, комментируя свое избрание на должность второго заместителя главы города 13 декабря 2017 года.

По его словам, работать он будет на непостоянной (неоплачиваемой) основе. "То есть возгласы о еще одном нахлебнике городского бюджета несостоятельны, я остаюсь руководить заводом. На этот пост меня рекомендовал глава региона (Глеб Никитин, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Он сказал, что получил обо мне хорошие рекомендации и поинтересовался, против я или нет. На мой взгляд, таким образом возможность моих контрольных функций как человека, представляющего жителей Нижнего Новгорода, возрастет. Поэтому отказываться было бы глупо", - отметил Дмитрий Барыкин.

Он также добавил, что не планирует претендовать на пост председателя Гордумы при одноглавой системе и будет представлять Думу в Заксобрании Нижегородской области.

"Хочется, чтобы бюджет города, который формируется, в том числе, из наших поступлений, правильно расходовался. Представительный орган власти этим и должен заниматься: контролировать расходы, минимизировать их. Однозначно нужно оптимизировать аппарат администрации - он очень большой", - считает Барыкин.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph