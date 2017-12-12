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Политика

"Мэрия должна применить к КУГИ санкции, в том числе – кадровые, из-за недоисполнения доходов", - Николай Сатаев

13 декабря 2017 16:08  [96] Политика
Николай Сатаев

Николай Сатаев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Мэрия должна применить к КУГИ санкции, в том числе – кадровые, из-за недоисполнения доходов", - заявил председатель фракции КПРФ в Гордуме Николай Сатаев в ходе обсуждения бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Депутат выразил мнение, что в связи с уменьшением доходов в бюджет от комитета управления городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) в комитете должны произойти кадровые изменения.

"Бюджет на 2018 год социальный, но напряженный, потому что внешние заимствования приближаются к критичному и составляют порядка 11 млрд рублей. Бюджет нельзя назвать бюджетом развития. Мы отдаем себе отчет, что в условиях стагнации экономики трудно решать данные вопросы, но способы увеличить доходы бюджета есть. Вот мы заложили на 2018 год доходы за использование предприятиями ливневой канализации города - 19 млн рублей. Сумма с каждого предприятия составляет не более 1 тысячи рублей в месяц, это крохи. Причина недобора в том, что у нас "ливневка" на баланс не поставлена, и мы в принципе с ряда предприятий не можем брать плату. А это один из вариантов увеличения доходов", - считает Николай Сатаев.

Депутат также заявил, что фракция КПРФ поддерживает принятый бюджет, но при этом предлагает администрации в январе-феврале 2018 года проработать вопрос по увеличению доходов бюджета "как минимум на 5%".

Напомним, основные характеристики бюджета на следующий год выглядят следующим образом: доходы запланированы в размере 29,2 млрд рублей (почти на 3 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы 29,6 млрд рублей (рост составил 2,4 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

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