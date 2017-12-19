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Общество

"Цену, по которой продается товар, определяет потребитель", - Михаил Теодорович

19 декабря 2017 19:20  [83] Общество
Михаил Теодорович

Михаил Теодорович

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Цену, по которой продается товар, определяет потребитель", - заявил руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович на пресс-конференции 19 декабря 2017 года.

"Например, немножко странна цена на груши и апельсины, но такие цены стоят в местах, где потребитель готов платить за них дорого. Если люди хотят купить четыре апельсина по дороге между домом и работой, они не будут смотреть на цену. Ну, потеряют они на этом 20 рублей, но стерпеть можно, а из этого возникает цена. Продавцы же еще поднимают цены и экспериментируют. Дело в том, что мы ведь покупаем не только еду, но и услугу. Предложение, которое делает маленький магазин, - оно комплексное. Это товар в таких магазинах не совсем еда, но еще и удобство", - отметил Теодорович.

Говоря о снижении цен, на ряд продуктов, руководитель УФАС подчеркнул, что оно отчасти может быть связано и со сменой привычек в питании у населения. "Например, если говорить о сахаре, то сейчас, в праздники, все нажимают на конфеты, на более презентабельные способы получить сахарозу. К тому же, меняются привычки населения, стратегически меняется система приоритетов, в том числе и в продовольственной сфере", - отметил Михаил Теодорович.

Он также добавил, что "рынок крайне либерален по отношению к потребителю", который имеет возможность маневрировать бюджетом в преддверии Нового года.

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