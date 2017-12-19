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Политика

"Новый руководитель области внёс новую идею, и мы должны попробовать пойти по этому пути", - Олег Шавин

20 декабря 2017 13:34  [114] Политика
Олег Шавин

Олег Шавин

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Новый руководитель области внёс новую идею, и мы должны попробовать пойти по этому пути", - заявил председатель комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Заксобрания Нижегородской области Олег Шавин, комментируя законопроект о передаче градостроительных полномочий с муниципального на региональный уровень, 20 декабря 2017 года.

"Предложение правительства совершенно понятно. Для того, чтобы реализовать градостроительный потенциал, нужно не только сконцентрировать полномочия, но и масштабировать все составляющие – и градостроительную деятельность, и социально-экономическую деятельность, и решение проблем ЖКХ", - отметил Шавин.

"Это прорывной проект, но также и огромные трудозатраты, которые необходимы, чтобы создать агломерацию и эффективно использовать ее потенциал. Перспективы очень интересные, и депутаты целиком ее поддерживают, так же, как и муниципалитеты", - подчеркнул депутат.

"Изменения нужны для того, чтобы понять перспективы нашего развития и инвестиционный потенциал. Кроме того, создание агломерации должно выровнять уровень социальной обеспеченности населения. Новый руководитель области внёс новую идею, он наметил новое направление развития, и мы должны попробовать пойти по этому пути", - заключил Олег Шавин.

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