"Давно у нашего города не было такого открытого, такого доброжелательного и готового к переменам мэра", - Сергей Дмитриев Общество

Сергей Дмитриев Фото: НГТУ

"Давно у нашего города не было такого открытого, такого доброжелательного и готового к переменам мэра", - считает доктор технических наук, профессор, ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Ректор НГТУ прокомментировал отставку главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко 20 декабря 2017 года.

"Когда полгода назад меня спросили, как я отношусь к избранию Елизаветы Солонченко на пост главы города, я ответил, что считаю это событие большой удачей для Нижнего Новгорода, у которого, наконец, появилась хозяйка. И сегодня могу только вновь повторить это утверждение", - сказал он.

"Прошедшие месяцы работы Елизаветы Игоревны в должности мэра дали возможность не раз убедиться в ее принципиальности, умении решать сложные вопросы, доводя дело до логического завершения. При этом она всегда стремиться найти общий язык с представителями законодательной и исполнительной власти, деловых кругов, что очень важно было в той непростой ситуации, когда она возглавила город. И потому одним из главных достижений Елизаветы Игоревны на посту главы города я считаю то, что она как настоящая хозяйка города спокойно и мудро, сумела внести согласие в отношения различных групп интересов. Выиграли от этого, как выяснилось, все стороны", - пояснил ректор НГТУ.

"К сильным качествам мэра Солонченко я бы отнес свойственные ей современное проектное видение решения задач, умение работать в команде и твердый самостоятельный характер. За очень небольшой срок пребывания на посту главы города она сумела многое сделать для того, чтобы вернуть доверие нижегородцев к городской власти", - отметил он.

"По ее инициативе появились в городе новые институты, например, Общественная палата при городской Думе, которые помогают власти лучше слышать горожан, сверять с их мнением важные шаги. Хочу отметить, что, по моим наблюдениям, так много и так заинтересованно не общался на встречах с горожанами ни один предшественник Солонченко - мне это тоже представляется очень существенной чертой ее стиля работы", - сказал профессор.

"Конечно, те несколько месяцев, которые проработала на посту главы города Елизавета Солонченко, дали возможность осуществить лишь небольшую часть ее планов, но зато четко обозначили их направленность. И я уверен, что ее ждет большое будущее, что и в другом, новом для себя качестве она сможет многое сделать для города и горожан. Так что я от души хочу пожелать Елизавете Игоревне сил и энергии, верных помощников в осуществлении планов и успехов в работе на благо родного Нижнего Новгорода", - резюмировал Дмитриев.

Напомним, Гордума Нижнего Новгорода согласовала досрочную отставку Солонченко с поста главы города.