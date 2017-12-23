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Общество

"Жалоб на вывеску стриптиз-клуба на набережной не поступало, сходим, посмотрим, насколько это неэтично", - Ольга Швецова

21 декабря 2017 16:44  [924] Общество
Ольга Швецова

Ольга Швецова

Фото: УФАС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Жалоб на вывеску стриптиз-клуба на Нижневолжской набережной не поступало, сходим, посмотрим, насколько это неэтично", - заявила начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского УФАС России Ольга Швецова на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики УФАС 21 декабря 2017 года.

В ходе слушаний Ольге Швецовой был задан вопрос о том, поступали ли в УФАС жалобы на якобы ненадлежащую вывеску стриптиз-клуба на Нижневолжской набережной с изображением танцев практически обнаженных девушек и планируется ли проверка по данному факту.

"Жалоб не поступало, сходим, посмотрим насколько это неэтично", - ответила Ольга Швецова.

Напомним, в апреле 2016 года сообщалось, что УФАС выявило признаки нарушения закона о рекламе в деятельности нижегородского бара Halli Galli. Жителей тогда возмутила вывеска с изображением полуобнаженной девушки и рекламой стриптиза в заведении.

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