"Жалоб на вывеску стриптиз-клуба на набережной не поступало, сходим, посмотрим, насколько это неэтично", - Ольга Швецова

Ольга Швецова
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"Жалоб на вывеску стриптиз-клуба на Нижневолжской набережной не поступало, сходим, посмотрим, насколько это неэтично", - заявила начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского УФАС России Ольга Швецова на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики УФАС 21 декабря 2017 года.
В ходе слушаний Ольге Швецовой был задан вопрос о том, поступали ли в УФАС жалобы на якобы ненадлежащую вывеску стриптиз-клуба на Нижневолжской набережной с изображением танцев практически обнаженных девушек и планируется ли проверка по данному факту.
"Жалоб не поступало, сходим, посмотрим насколько это неэтично", - ответила Ольга Швецова.
Напомним, в апреле 2016 года сообщалось, что УФАС выявило признаки нарушения закона о рекламе в деятельности нижегородского бара Halli Galli. Жителей тогда возмутила вывеска с изображением полуобнаженной девушки и рекламой стриптиза в заведении.
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