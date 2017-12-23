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Экономика

"УФАС выявило много нарушений закона о рекламе на рынке финансовых услуг в 2017 году", - Сергей Смирнов

21 декабря 2017 18:08  [305] Экономика
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Фото: УФАС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"УФАС выявило много нарушений закона о рекламе на рынке финансовых услуг в 2017 году", - заявил журналистам замруководителя Нижегородского УФАС Сергей Смирнов перед публичными обсуждениями результатов правоприменительной практики УФАС 21 декабря 2017 года.

По его словам, в такой рекламе в основном умалчиваются существенные условия предоставления той или иной услуги.

"Демонстрируются только наиболее привлекательные, а остальные либо не указываются совсем, либо указываются таким визуальным образом, который человеку сложно воспринять", - отметил Сергей Смирнов.

Он также добавил, что последние несколько лет в Нижегородское УФАС активно жалуются на смс-рекламу, рекламу, которая распространяется посредством электронной почты. "Ответственность по некоторым таким статьям ФЗ "О рекламе" начинается от 300 тысяч рублей", - подчеркнул Сергей Смирнов.

Напомним, что Нижегородское УФАС оштрафовало нарушителей закона о рекламе на 4,8 млн рублей за 11 месяцев 2017 года.

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Теги:
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