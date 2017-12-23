Правительство Нижегородской области планирует создать 10 "бережливых поликлиник" в регионе в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области планирует создать 10 "бережливых поликлиник" в регионе в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

22 декабря 2017 года состоялось открытие "Бережливой поликлиники" на базе детской городской поликлиники №39. Согласно информации, поликлиника обслуживает более 15 тысяч несовершеннолетних нижегородцев в Советском районе Нижнего Новгорода.

По данным областного минздрава, новый порядок работы в поликлинике призван увеличить время работы врача с пациентом и сократить время оформления записи на прием, а также сделать пребывание в поликлинике более комфортным и удобным. Сообщается, что в поликлинике №39 убрали перегородки регистратуры, организовали call-центр с дополнительным многоканальным и легкозапоминающимся номером, создали электронную регистратуру, приобрели яркую уютную мебель для ожидания и большие электронные табло с расписанием приемов врачей, оснастили компьютерами все рабочие места, разработали стандарты бесконфликтного общения.

"Уже сейчас можно говорить о том, что мы в два с половиной раза сократили время ожидания пациентов у кабинета врача. Для каждого кабинета организована своя электронная очередь, а персонал прошел специальные психологические тренинги и курсы стрессоустойчивости", — рассказала главный врач детской поликлиники Ирина Кондратьева.

Как сообщил и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, до конца 2017 года данный проект будет запущен в пяти учреждениях здравоохранения региона, а в 2018 году – ещё в 10 поликлиниках. "Мы хотим посмотреть специфику и в северных, и в южных, и в центральных районах области, в больших и малых городах — то есть поэкспериментировать в разных категориях и в итоге нащупать идеальный алгоритм для тех или иных лечебных учреждений", — пояснил Дмитрий Сватковский.

Напомним, первой поликлиникой в Нижнем Новгороде, где реализован проект, стала городская поликлиника №7, обслуживающая более 33 тысяч жителей Нижегородского района. Тогда сообщалось, что в следующем году планируется создать ещё пять "бережливых поликлиник".

Ранее глава региона Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область по собственной инициативе начала создавать "бережливые поликлиники", несмотря на то, что не попала в федеральный пилотный проект.