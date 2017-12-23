"Желаю Елизавете Солонченко продолжать тесное взаимодействие с общественными организациями", - Евгения Верба Общество

Евгения Верба Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

"Желаю Елизавете Солонченко продолжать тесное взаимодействие с общественными организациями", - сказала исполнительный директор нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций "Служение" Евгения Верба.

"Елизавета Солонченко с самого начала своей работы на посту главы Нижнего Новгорода уделяла пристальное внимание общению с гражданами, формируя вокруг себя круг активистов, неравнодушных к судьбе города, защищающих интересы нижегородцев. Мнения представителей некоммерческого сектора были для нее очень важны", - сказала исполнительный директор.

"Осенью Елизавета Игоревна обсуждала с руководителями благотворительных организаций необходимость повышения информированности граждан о добропорядочной прозрачной благотворительности и активизации волонтерского движения в Нижнем Новгороде. Обе инициативы были поддержаны и в настоящее время продолжают прорабатываться", - добавила она.

"Совместно с Нижегородской службой добровольцев нам удалось запустить городской проект "День волонтера". Актуальность работы в данном направлении уже вскоре подтвердилась на самом высоком уровне. Следующий год по решению главы государства пройдет под знаком развития волонтерского движения. А недавно Указом Президента России Владимира Владимировича Путина 5 декабря учрежден новый праздник День добровольца", - напомнила Верба.