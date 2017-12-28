"Нижегородская область получит 41 автомобиль скорой помощи в 2018 году", - Дмитрий Сватковский Общество

Дмитрий Сватковский Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получит 41 автомобиль скорой помощи в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 28 декабря 2017 года со ссылкой на и.о. замгубернатора Дмитрия Сватковского.

Как сообщается в пресс-релизе, 28 декабря в нижегородские медицинские организации были доставлены 25 автомобилей скорой помощи класса "В", из которых 15 машин "Газель NEXT" с задним приводом и 10 полноприводных автомобилей "Соболь 4х4". Поставка автомобилей осуществлена за счет средств федерального бюджета.

По одному автомобилю были распределены в одиннадцать лечебных учреждений Нижегородской области: в Богородскую, Варнавинскую, Ветлужскую, Воротынскую, Воскресенскую, Выксунскую (два автомобиля), Кулебакскую, Лысковскую, Спасскую, Шахунскую районные больницы, а также в больницу скорой медицинской помощи им.М.Ф.Владимирского в Арзамасе. Кроме того, 13 машин были направлены на станцию скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода.

По словам и.о. заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского, за последние пять лет регион закупил за счет различных источников 313 автомобилей. Он также отметил, что ещё 41 автомобиль будет передан региону в первом полугодии 2018 года. "Конечно, эту работу мы будем продолжать. Тем более, что мы находимся в привилегированном положении: руководители и конструкторы "Группы ГАЗ" и сотрудники службы "Скорой помощи" напрямую взаимодействуют, обсуждая, какие конструктивные изменения необходимо внести в автомобили, чтобы сделать их максимально удобными", - заявил Сватковский.

По данным областного министерства здравоохранения, кареты скорой помощи укомплектованы современным медицинским оборудованием (дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких), системой ГЛОНАСС, навигаторами.

Как сообщалось в сентябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым в текущем году в 75 регионов планировалось поставить 1 150 автомобилей скорой медицинской помощи. Для этого Минпромторгу России было направлено 3 млрд рублей из резервного фонда. Автобусы приобретаются у ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и ООО "УАЗ". Позднее сообщалось, что Минпромторг дополнительно направит в регион ещё 12 машин скорой помощи.