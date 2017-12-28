"Участники внешнеторговой деятельности стали активно пользоваться авторегистрацией", - Юрий Лушников Экономика

Юрий Лушников Фото: Приволжское таможенное управление

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Участники внешнеторговой деятельности стали активно пользоваться авторегистрацией", - заявил журналистам начальник Нижегородской таможни Юрий Лушников перед итоговым совещанием 28 декабря 2017 года.



"За прошедший период стала активно применяться такая перспективная технология, как авторегистрация, когда участник внешнеэкономической деятельности подает декларацию через интернет и программа автоматически ее принимает. То есть не нужно присутствие эксперта. Мы за два года увеличили число обработанных таким образом экспортных деклараций в два раза – с 30% до 74%. Авторегистрация при импорте тоже выросла. В прошлом году был 1%, в этом уже 22%", - отметил начальник Нижегородской таможни.



Юрий Лушников также сообщил, что много планов у таможни и на 2018 год. "Вступает в силу новый таможенный кодекс. Он достаточно либерален. Мы должны быть к этому готовы с первого дня. И мы готовы, потому что большую работу провели. Кроме того, На будущий год в нашем городе проводится Чемпионат мира по футболу, к этому мы тоже тщательно готовимся. Готовы выполнять любые задачи, которые перед нами поставит Приволжское таможенное управление и Федеральная таможенная служба", - резюмировал он.



Напомним, внешнеторговый оборот в зоне деятельности Нижегородской таможни вырос на 42% за 2017 год – до 5,3 млрд рублей.