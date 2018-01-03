"Температурная аномалия в новогодние праздники была существенная, но рекордов не было", - Ольга Мокеева Общество

Ольга Мокеева Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Температурная аномалия в новогодние праздники была существенная, но рекордов не было", - сообщила НИА "Нижний Новгород" начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева 9 января 2018 года.



"В Нижегородской области отклонение от средних температур в прошедшую неделю доходило до 7°…10°. Когда отклонение от нормы составляет 2°…3°, мы говорим, что погода холодная или теплая, если же отклонение больше 5°, то это уже считается аномалией. Но рекордов температурных мы за прошедший период 2018 года не взяли. Например, сегодня, 9 января, самая теплая погода была в 2005 году +3°. В 1950-м году в этот день ночь была самой холодной, – 38°", - отметила Ольга Мокеева.



Говоря непосредственно о новогодних ночах, эксперт подчеркнула, что за последние пять лет – с 2012 по 2017 годы – две ночи были очень теплыми, около 0°. Другие три были морозными.



"Это говорит о том, что наш климат умеренных широт держит планку, и зима пока остается зимой. Но если мы возьмем этот Новый год, то процент теплых дней будет выше, и у нас получится еще большее влияние Атлантики на новогодние ночи и первые дни года. Дело в том, что сама зима сдвигается с ноября на январь. Вообще, декабрьские колебания погоды сродни майским, когда температура может варьироваться от +33° до -8° градусов. Так и тут. Если взять самую холодную ночь 1978 года, когда было -41°, и оттепели до +8° в 2006 году, то амплитуда доходит до 50°. Изменения климата носят еще больший размах в это время, потому что для него характерны циклоны, а они являются маятником колебания температур. Оттепели становятся более продолжительными, и эта неустойчивость проявляется в начале января, когда среднемесячная температура в году – самая низкая, 9°…12° градусов", - заключила Ольга Мокеева.