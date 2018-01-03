"Температурная аномалия в новогодние праздники была существенная, но рекордов не было", - Ольга Мокеева

Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7699] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6562] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6018] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4201] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3781] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3537] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
10 сентября 2017 16:25  [3477] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3130] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
17 октября 2017 18:28  [2919] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2632] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Общество
09 января 2018 18:44  [124] "Число пожаров, преступлений и ДТП в регионе значительно сократилось", - анонс "Нижегородского рабочего"
09 января 2018 18:00  [198] Законопроект о безналичной оплате проезда в маршрутках региона поступил в ЗС НО
09 января 2018 14:54  [1322] Последний нижегородский дом-долгострой "СУ-155" введен в эксплуатацию
09 января 2018 13:58  [420] Роспотребнадзор выявил завышение цен за нижегородские гостиницы на период ЧМ-2018
09 января 2018 13:13  [133] Более 60 заявок поступило на премию "Серебряный лучник"-Приволжье
09 января 2018 12:22  [189] Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 11-12 января
09 января 2018 12:16  [225] "Температурная аномалия в новогодние праздники была существенная, но рекордов не было", - Ольга Мокеева
09 января 2018 12:00  [222] "Впереди у ГИБДД будет сложный год в связи с мундиалем в Нижнем Новгороде", - Дмитрий Мацкевич
09 января 2018 11:00  [234] Специалисты завершили техприсоединение к электросети Дома правительства Нижегородской области
09 января 2018 10:46  [479] Волонтёры просят помощи в розыске уехавшего из Нижнего Новгорода 4 января на автомобиле Александра Белого
Общество

"Температурная аномалия в новогодние праздники была существенная, но рекордов не было", - Ольга Мокеева

09 января 2018 12:16  [225] Общество
Ольга Мокеева

Ольга Мокеева

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Температурная аномалия в новогодние праздники была существенная, но рекордов не было", - сообщила НИА "Нижний Новгород" начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева 9 января 2018 года.

"В Нижегородской области отклонение от средних температур в прошедшую неделю доходило до 7°…10°. Когда отклонение от нормы составляет 2°…3°, мы говорим, что погода холодная или теплая, если же отклонение больше 5°, то это уже считается аномалией. Но рекордов температурных мы за прошедший период 2018 года не взяли. Например, сегодня, 9 января, самая теплая погода была в 2005 году +3°. В 1950-м году в этот день ночь была самой холодной, – 38°", - отметила Ольга Мокеева.

Говоря непосредственно о новогодних ночах, эксперт подчеркнула, что за последние пять лет – с 2012 по 2017 годы – две ночи были очень теплыми, около 0°. Другие три были морозными.

"Это говорит о том, что наш климат умеренных широт держит планку, и зима пока остается зимой. Но если мы возьмем этот Новый год, то процент теплых дней будет выше, и у нас получится еще большее влияние Атлантики на новогодние ночи и первые дни года. Дело в том, что сама зима сдвигается с ноября на январь. Вообще, декабрьские колебания погоды сродни майским, когда температура может варьироваться от +33° до -8° градусов. Так и тут. Если взять самую холодную ночь 1978 года, когда было -41°, и оттепели до +8° в 2006 году, то амплитуда доходит до 50°. Изменения климата носят еще больший размах в это время, потому что для него характерны циклоны, а они являются маятником колебания температур. Оттепели становятся более продолжительными, и эта неустойчивость проявляется в начале января, когда среднемесячная температура в году – самая низкая, 9°…12° градусов", - заключила Ольга Мокеева.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph