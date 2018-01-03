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Культура и отдых

Нижегородские архивисты рассчитывают на включение записи о рождении Алексея Пешкова в федеральный реестр в 2018 году

10 января 2018 13:28  [284] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские архивисты рассчитывают на включение записи о рождении Алексея Пешкова в федеральный реестр уникальных документов в 2018 году. Об этом руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов сообщил в рамках презентации 10 января.

По его словам, сведения о рождении будущего писателя Максима Горького содержатся в метрической книге Варварской церкви Нижнего Новгорода. В ней на странице №16 находится запись о рождении 16 марта (по старому стилю) 1868 года Алексея Пешкова.

Пудалов сообщил, что на данный момент подготовлены документы по включению этих сведений в федеральный реестр уникальных документов Российской Федерации. После включения он станет 32 по счету уникальным архивным документом на территории страны.

"Процедура по включению записи достаточно длительная. Обычно предложенные к включению сведения собирает с регионов Росархив. При нем есть специальная проверочная комиссия, которая раз в год рассматривает все заявки. Но перед их рассмотрением с документами работают ученые архивоведы, которые внимательно их изучают и дают по ним заключение. Когда мы готовили в 2017 году нашу заявку, мы ориентировались на аналогичные документы по Толстому, Пушкину", - отметил Пудалов.

Напомним, что в 2018 году в Нижнем Новгороде будет отмечаться 150-летие со дня рождения выдающегося российского писателя и общественного деятеля Максима Горького.

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