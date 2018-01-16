"Адресный перечень объектов, ремонтируемых в рамках подготовки к ЧМ-2018 года, будет прозрачен", - Елизавета Солонченко Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Адресный перечень объектов, ремонтируемых в рамках подготовки к ЧМ-2018 года, будет прозрачен", - об этом и.п. председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя планы по выделению городу из областного бюджета более 290 млн рублей на ремонт фасадов домов на пути следования клиентских групп Чемпионата мира по футболу.

Она напомнила, что на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы 15 января депутаты рассмотрели изменения в городской бюджет. В том числе, по словам Солонченко, Нижний Новгород получит межбюджетный трансферт в размере более миллиарда рублей "для того, чтобы город смог выполнить свои обязательства по подготовке к Чемпионату мира по футболу, чтобы своевременно провести конкурсы по ремонту фасадов по пути движения клиентских групп и для завершения работ по социальным объектам". "Адресный перечень всех объектов будет прозрачен. На сегодняшний день главное – оперативно принять эти изменения", - сказала и.п. председателя Думы.

Она также рассказала, что новая редакция бюджета предусматривает благоустройство территорий и ремонт фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону; ремонт автомобильных дорог и тротуаров в Канавинском районе; организацию парковки для болельщиков на территории Мещерского озера, а также создание перехватывающей парковки на ул. Сергея Акимова на 820 машиномест.

Как сообщалось ранее, к первоначальным изменениям в сумме 299,4 млн рублей в городской бюджет из областного дополнительно поступит еще 789,8 млн рублей. Средства будут направлены на строительство четырех новых общеобразовательных школ и двух детских садов, обеспечение жильем наименее социально защищенных граждан в рамках Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов". Кроме этого почти два млн рублей будут направлены на регулирование ситуации с безнадзорными животными на улицах города. Отдельной статьей расхода станет благоустройство Нижнего Новгорода в преддверии Чемпионата мира по футболу. На эти цели из областного бюджета будет направлено почти 790 млн, причем софинансирование этих расходов со стороны города составит лишь 1%.