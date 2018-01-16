Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7742] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6637] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6058] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4253] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3805] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
10 сентября 2017 16:25  [3497] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3144] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
17 октября 2017 18:28  [2957] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2718] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
06 декабря 2017 18:32  [2416] "Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - Ксения Собчак
Последние новости рубрики Экономика
16 января 2018 17:16  [157] Минимальная зарплата в Нижегородской области установлена на уровне 10 тысяч рублей в 2018 году
16 января 2018 16:23  [121] Минсельхоз России направит Нижегородской области 178 млн рублей на льготное кредитование аграриев
16 января 2018 12:38  [365] "Адресный перечень объектов, ремонтируемых в рамках подготовки к ЧМ-2018 года, будет прозрачен", - Елизавета Солонченко
15 января 2018 18:00  [417] Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018
15 января 2018 16:37  [523] "Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - Виктор Афонин
15 января 2018 16:23  [213] Комитет по транспорту ЗС НО одобрил освобождение РЖД от налога на инфраструктурные объекты ВСМ
15 января 2018 13:50  [589] Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года
15 января 2018 11:12  [176] Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год
13 января 2018 11:30  [2036] Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих
12 января 2018 15:22  [307] Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП
Экономика

"Адресный перечень объектов, ремонтируемых в рамках подготовки к ЧМ-2018 года, будет прозрачен", - Елизавета Солонченко

16 января 2018 12:38  [365] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Адресный перечень объектов, ремонтируемых в рамках подготовки к ЧМ-2018 года, будет прозрачен", - об этом и.п. председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя планы по выделению городу из областного бюджета более 290 млн рублей на ремонт фасадов домов на пути следования клиентских групп Чемпионата мира по футболу.

Она напомнила, что на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы 15 января депутаты рассмотрели изменения в городской бюджет. В том числе, по словам Солонченко, Нижний Новгород получит межбюджетный трансферт в размере более миллиарда рублей "для того, чтобы город смог выполнить свои обязательства по подготовке к Чемпионату мира по футболу, чтобы своевременно провести конкурсы по ремонту фасадов по пути движения клиентских групп и для завершения работ по социальным объектам". "Адресный перечень всех объектов будет прозрачен. На сегодняшний день главное – оперативно принять эти изменения", - сказала и.п. председателя Думы.

Она также рассказала, что новая редакция бюджета предусматривает благоустройство территорий и ремонт фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону; ремонт автомобильных дорог и тротуаров в Канавинском районе; организацию парковки для болельщиков на территории Мещерского озера, а также создание перехватывающей парковки на ул. Сергея Акимова на 820 машиномест.

Как сообщалось ранее, к первоначальным изменениям в сумме 299,4 млн рублей в городской бюджет из областного дополнительно поступит еще 789,8 млн рублей. Средства будут направлены на строительство четырех новых общеобразовательных школ и двух детских садов, обеспечение жильем наименее социально защищенных граждан в рамках Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов". Кроме этого почти два млн рублей будут направлены на регулирование ситуации с безнадзорными животными на улицах города. Отдельной статьей расхода станет благоустройство Нижнего Новгорода в преддверии Чемпионата мира по футболу. На эти цели из областного бюджета будет направлено почти 790 млн, причем софинансирование этих расходов со стороны города составит лишь 1%.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph