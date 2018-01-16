"По ощущениям, "гонения" на Валерия Киселёва носят заказной характер", - Игорь Андронов Общество

Игорь Андронов Фото: городской портал Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

"По ощущениям, "гонения" на Валерия Киселёва носят заказной характер", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель правления ассоциации общественных объединений ветеранов боевых действий Нижегородской области Игорь Андронов, комментируя предстоящий суд в отношении директора парка Победы Валерия Киселева, инициированный администраций города.

По словам Андронова, нарушения, в которых обвиняют директора нижегородского Музея техники и оборонной промышленности, не являются результатом его деятельности, а возникли из-за созданных условий работы, в том числе городской администрацией. "Валерий Павлович – порядочный и кристально честный человек. Если и имелись упущения в его работе, то это не сделано им умышленно, а связано с тем, в каких условиях ему приходится работать – недостаточное финансирование, недоделывается то, что планировалось сделать. А теперь все незначительные нарушения в работе преподносятся как его злой умысел", - сказал он.

Игорь Андронов высказал предположение, что все действия в отношении Киселёва, в том числе требование через суд вернуть более 890 тысяч рублей, по мнению контрольно-ревизионного управления горадминистрации, "переплаченных" сотрудникам музея, а также вынесение ему выговора от замлавы администрации Нижнего Новгорода Марии Холкиной, являются попыткой сместить его с должности и назначить новое руководство парком. "Может быть, администрация рассматривает какие-то другие кандидатуры на эту должность, но Валерий Павлович достоин того, чтобы его проводить с уважением и признательностью, а то, что происходит – это просто непорядочно. Директору парка, действительно, уже 65 лет, но он сделал всё, чтобы парк развивался. Он столько сил, здоровья и времени вложил в то, чтобы этот парк стал именно парком Победы, он являлся тем магнитом, к которому тянулись и все ветеранские, военно-патриотические организации", - подчеркнул руководитель ветеранской организации.

Он также напомнил, что в 2012 году, когда нижегородский парк Победы создавался, городская администрация оказывала этому событию большую поддержку. "Здесь очень много непонятного. Почему администрация губит, по сути, своё дитя? Ведь когда Олег Александрович Кондрашов принимал решение о том, чтобы поддержать идею создания парка – все восприняли это "на ура". Ведь это лицо города, это центр притяжения ветеранских и военно-патриотических организаций. А сейчас, конечно, можно поставить на должность директора парка какого-нибудь менеджера, но человек без души – не такой директор нужен парку. Здесь действительно человеческий фактор очень важен", - заявил Андронов.

Игорь Андронов также выразил уверенность, что Валерия Киселёва поддержат все работавшие с ним организации. "Конечно, от нашей организации будем присутствовать в суде, готовим обращения в различные организации, обращаемся в СМИ. Мы и раньше писали такие обращения, но как-то надеялись на благоразумие со стороны администрации. Наше дело правое", - сказал он.

Напомним, что контрольно-ревизионное управление (КРУ) администрации Нижнего Новгорода требует через суд взыскать с директора музея техники и оборонной промышленности в парке Победы Валерия Киселёва 890 тысяч рублей. Суд назначен на 17 января.

Напомним также, что в сентябре 2016 года администрация города собиралась уволить Валерия Киселёва с должности директора парка Победы.