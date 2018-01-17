"Было совершенно очевидно, что Кошелев хоть и достойный, но все же "технический кандидат", - Евгений Семенов

Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7747] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6655] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6062] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4274] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3810] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
10 сентября 2017 16:25  [3499] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3149] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
17 октября 2017 18:28  [2968] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2741] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
06 декабря 2017 18:32  [2421] "Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - Ксения Собчак
Последние новости рубрики Политика
17 января 2018 18:55  [905] Избрание главы Нижнего Новгорода 17 января 2018 года
17 января 2018 17:43  [152] "Нацеленность на конкретный результат станет фирменным стилем мэра Панова", - Валерий Фадеев
17 января 2018 16:06  [708] "Владимир Панов коренной нижегородец, досконально знающий городскую проблематику", - Елизавета Солонченко
17 января 2018 15:56  [282] Вопрос о лишении нижегородских депутатов права согласовывать заместителей главы администрации вынесен на слушания
17 января 2018 15:38  [232] "Разговоры про раскачку, анализ ситуации, вхождение в курс дела – это не про Владимира Панова", - Герман Карачевский
17 января 2018 15:18  [329] "Появился мэр, изначально поддержанный главой региона", - Сергей Кондрашов
17 января 2018 14:21  [202] "Владимир Панов – одномандатник, знает, как работать с людьми", - Ольга Тимофеева
17 января 2018 13:34  [1263] "Было совершенно очевидно, что Кошелев хоть и достойный, но все же "технический кандидат", - Евгений Семенов
17 января 2018 13:31  [1106] "Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов
17 января 2018 12:39  [513] Владимир Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ
Политика

"Было совершенно очевидно, что Кошелев хоть и достойный, но все же "технический кандидат", - Евгений Семенов

17 января 2018 13:34  [1263] Политика
Евгений Семенов

Евгений Семенов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Было совершенно очевидно, что Кошелев хоть и достойный, но все же "технический кандидат", - считает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Евгений Семенов.

Об этом он рассказал НИА "Нижний Новгород", комментируя итоги голосования по выбору главы Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

"Результаты голосования по выборам главы Нижнего Новгорода показывают, что операция по принуждению депутатов городской думы к конструктивному сотрудничеству и прошла, и завершилась блестяще. Предварительные вариант, где Кошелев набирал значительно большее количество голосов, но в результате получил всего лишь два голоса "за" не должна нас смущать", - сказал Семенов.

"Депутаты, которые вначале голосовали за Кошелева, а потом поменяли свое мнение и проголосовали за Панова, не более чем массовка. Их действия были частью сценария, а их роль состояла в том, чтоб и в пятый раз замуж выйти, и невинность продемонстрировать. Вот такая сильная политическая режиссура пришла в наш город", - резюмировал политолог.

Напомним, главой города избран депутат Госдумы РФ Владимир Панов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph