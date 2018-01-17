"Было совершенно очевидно, что Кошелев хоть и достойный, но все же "технический кандидат", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Было совершенно очевидно, что Кошелев хоть и достойный, но все же "технический кандидат", - считает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Евгений Семенов.

Об этом он рассказал НИА "Нижний Новгород", комментируя итоги голосования по выбору главы Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

"Результаты голосования по выборам главы Нижнего Новгорода показывают, что операция по принуждению депутатов городской думы к конструктивному сотрудничеству и прошла, и завершилась блестяще. Предварительные вариант, где Кошелев набирал значительно большее количество голосов, но в результате получил всего лишь два голоса "за" не должна нас смущать", - сказал Семенов.

"Депутаты, которые вначале голосовали за Кошелева, а потом поменяли свое мнение и проголосовали за Панова, не более чем массовка. Их действия были частью сценария, а их роль состояла в том, чтоб и в пятый раз замуж выйти, и невинность продемонстрировать. Вот такая сильная политическая режиссура пришла в наш город", - резюмировал политолог.

Напомним, главой города избран депутат Госдумы РФ Владимир Панов.