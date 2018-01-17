"Разговоры про раскачку, анализ ситуации, вхождение в курс дела – это не про Владимира Панова", - Герман Карачевский Политика

Герман Карачевский Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Разговоры про раскачку, анализ ситуации, вхождение в курс дела – это не про Владимира Панова", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Гордумы Герман Карачевский, комментируя избрание Владимира Панова главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

Он отметил, что считает нового главу города "деятельным и профессиональным человеком". "Ждем от Владимира Панова реальных улучшений состояния города в кратчайшие сроки. Поэтому разговоры про раскачку, анализ ситуации, вхождение в курс дела – это не про него", - сказал депутат.

"Он был эффективным депутатом городской думы, успел проявить себя и в Госдуме. Поэтому результат работы и депутаты и горожане должны увидеть в кратчайшие сроки. Времени на "раскачку" у Владимира Панова нет", - заключил Карачевский.

Напомним, что 17 января по итогам тайного голосования на заседании Гордумы депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.