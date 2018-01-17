"Нацеленность на конкретный результат станет фирменным стилем мэра Панова", - Валерий Фадеев Политика

Валерий Фадеев

"Нацеленность на конкретный результат – это то, что выделяло депутата Панова, и станет фирменным стилем мэра Панова", - считает секретарь Общественной палаты РФ, обозреватель журнала "Эксперт" Валерий Фадеев.

"Дотошность, принципиальность, нацеленность на конкретный результат – это то, что выделяло депутата Панова, и очевидно станет фирменным стилем мэра Панова, а в скором времени всей администрации города", – сказал Фадеев, комментируя итоги избрания главы города в Нижнем Новгороде.

По его словам, многолетняя депутатская работа в органах местного самоуправления Кстова, Нижнего Новгорода и последних полутора лет в Госдуме, успешная предпринимательская и общественная деятельность станут Панову надежным фундаментом для плодотворной работы в должности мэра одного из великих российских городов.

"На протяжении последних нескольких лет общественно-политическую ситуацию в области осложняли непростые отношения между городскими и областными властями. Думаю, что приход нового губернатора и нового мэра позволят перевернуть эту страницу, консолидировать элиту области для созидательной и творческой работы в интересах жителей города и региона", - сказал обозреватель.

Он также отметил, что Панову в своей работе следует активно вовлекать в процесс выработки решений общественность. "Нужно выстраивать партнерские отношения с областной и городской общественными палатами, и, став чиновником, помнить, что только в опоре на общество, экспертное сообщество, СМИ и бизнес можно добиться раскрепощения творческой энергии горожан, развития и процветания города", - резюмировал Фадеев.

Напомним, что 17 января по итогам тайного голосования на заседании Гордумы депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.