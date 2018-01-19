Авиакомпания "Оренбуржье" возобновила рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Нижнекамск Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "Оренбуржье" в январе возобновила рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") 23января 2018 года.

Согласно информации, "Оренбуржье" пришла на смену авиакомпании "Декстер", которая ранее выполняла рейсы по этим маршрутам. Улететь из Нижнего Новгорода в указанные города можно будет три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.



Рейсы выполняются на субсидированной основе. Основная перевозка осуществляется 17-ти местными воздушными судами L-410.



Также из аэропорта "Стригино" авиакомпания "Оренбуржье" выполняет субсидированные перевозки в Пензу, Киров и Ижевск.