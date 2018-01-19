Авиакомпания "Оренбуржье" возобновила рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Нижнекамск

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Авиакомпания "Оренбуржье" в январе возобновила рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") 23января 2018 года.
Согласно информации, "Оренбуржье" пришла на смену авиакомпании "Декстер", которая ранее выполняла рейсы по этим маршрутам. Улететь из Нижнего Новгорода в указанные города можно будет три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Рейсы выполняются на субсидированной основе. Основная перевозка осуществляется 17-ти местными воздушными судами L-410.
Также из аэропорта "Стригино" авиакомпания "Оренбуржье" выполняет субсидированные перевозки в Пензу, Киров и Ижевск.
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