"Основные проблемы вхождения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" касаются инфраструктуры", - Александр Сериков Культура и отдых

Александр Сериков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Основные проблемы вхождения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" касаются инфраструктуры", - об этом НИА "Нижний Новгород сообщил руководитель общественной организации "Союз Рождественской стороны" Александр Сериков, комментируя начало приема заявок от городов на вхождение в национальный туристический проект, 23 января 2018 года.



По его словам, вся необходимая историческая составляющая в Нижнем Новгороде многократно превышает требования в заявке.



"Если говорить о памятниках архитектуры, то их гораздо больше, чем того требует заявка, то же самое касается количества кафе и ресторанов. Наш город богат на гастрономию. Я, как куратор проекта "Рождественская сторона", могу сказать, что даже на одной ул. Рождественской имеется все необходимое по критериям отбора, разве что театров нет, зато есть разнообразные арт-пространства и постоянно происходит что-то интересное. Что касается состояния памятников архитектуры, увы, это больное место не только нашего города. Рядом с нами есть Владимир, который входит в "Золотое кольцо", однако множество зданий там также оставляют желать лучшего. Тут стоит говорить о том, что вхождение города в такой экскурсионный маршрут даст большой стимул для развития города и поможет привлечь федеральные средства", – отметил Сериков.



"Конечно, нельзя отвернуться от существующих проблем. В частности, они касаются инфраструктуры, неустроенности общественных пространств, нехватки уличных туалетов и прочего. Но с такими проблемами можно справиться. Согласитесь, что гораздо проще благоустроить территорию, чем, например, построить церковь. Проблемы в городе есть, но чем больше мы будем пытаться завоевать статус культурной столицы, тем больше городских проблем мы сможем решить", – подвел итог собеседник агентства.



Напомним, что министерство культуры РФ начало прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо" 22 января.