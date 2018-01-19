Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7795] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6725] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6097] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4338] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3833] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
10 сентября 2017 16:25  [3511] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3160] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
17 октября 2017 18:28  [3006] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
17 января 2018 13:31  [2832] "Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов
08 февраля 2017 15:25  [2831] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 января 2018 18:26  [159] Проведение II фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде запланировано на 20-26 июля
23 января 2018 17:13  [196] "Нижний Новгород обладает культурно-событийным наполнением – вкладывай и развивай", - Татьяна Виноградова
23 января 2018 16:38  [226] "Основные проблемы вхождения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" касаются инфраструктуры", - Александр Сериков
23 января 2018 13:34  [300] Минкульт РФ начал прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо"
18 января 2018 10:46  [2088] Нижегородская писательница Елена Крюкова стала лауреатом Международной премии имени Хемингуэя 2017 года
17 января 2018 15:12  [321] ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов
17 января 2018 12:36  [2396] Анна Ермакова покинула пост директора нижегородского оперного театра с 17 января
16 января 2018 16:34  [204] Нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта
16 января 2018 15:09  [346] Ежегодные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде в марте 2018 года
12 января 2018 11:46  [296] Нижегородские юнги станут участниками рождественского бала в усадьбе Рукавишниковых 13 января
Культура и отдых

"Нижний Новгород обладает культурно-событийным наполнением – вкладывай и развивай", - Татьяна Виноградова

23 января 2018 17:13  [196] Культура и отдых
Татьяна Виноградова

Татьяна Виноградова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Нижний Новгород обладает культурно-событийным наполнением – вкладывай и развивай", - сказала профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова, комментируя старт заявок от российских городов на право войти в национальный туристический проект.

"Мы исторически очень тесно связаны с городом Владимиром, который в этот маршрут входит еще с советских времен. А ведь у двух этих городов было большое совместное прошлое и, по сути, они когда-то относились к одной и той же семье. Что касается культурно-событийного наполнения, то у нас есть музеи, памятники архитектуры. Что называется, вкладывай и развивай, и уже знаковые места будут еще привлекательнее для туристов. Поэтому мы так боролись за сохранение пакгаузов. Они тоже часть нашей истории и создают облик города. Туристическая привлекательность любого поселения естественно зависит о того, насколько много точек притяжения возникает в новейшей городской среде", - подчеркнула собеседница агентства.

Говоря об инфраструктурных критериях вхождения городов в "Золотое кольцо", она отметила, что большой минус инфраструктуры Нижнего Новгорода – сложности с передвижением.

"Это слабая сторона нашей жизни, которую необходимо преодолевать. Например, мне необходимо ездить на работу в ННГАСУ на ул. Ильинскую с пл. Сенной. По этому маршруту ходит всего один трамвай, и все знают, как трудно ехать трамваям, когда по их путям едут машины. Конечно, транспорт обязательно надо развивать, причем подходить к решению вопроса с научной точки зрения. Я постоянно сравниваю транспортную доступность в Нижнем Новгороде и в Женеве, где мне пришлось не так давно побывать. Там общественный транспорт ходит строго по расписанию с удобными стыковками и пересадками по единому билету. Для пожилых и маломобильных людей всегда есть удобная платформа, особенно удобно это для людей с колясками и чемоданами. У нас же люди вынуждены буквально втягиваться в эти вагоны и туристы со своим багажом, разумеется, не исключение. Это деталь кажется маленькой, но она такая существенная! А в целом идея вхождения нашего города в самый известный турмаршрут очень вдохновляет, потому что это патриотично и в любом случае принесет городу практическую пользу", – подытожила Татьяна Виноградова.

Напомним, что министерство культуры РФ начало прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо" 22 января 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph