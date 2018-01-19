"Нижний Новгород обладает культурно-событийным наполнением – вкладывай и развивай", - Татьяна Виноградова Культура и отдых

Татьяна Виноградова Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Нижний Новгород обладает культурно-событийным наполнением – вкладывай и развивай", - сказала профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова, комментируя старт заявок от российских городов на право войти в национальный туристический проект.



"Мы исторически очень тесно связаны с городом Владимиром, который в этот маршрут входит еще с советских времен. А ведь у двух этих городов было большое совместное прошлое и, по сути, они когда-то относились к одной и той же семье. Что касается культурно-событийного наполнения, то у нас есть музеи, памятники архитектуры. Что называется, вкладывай и развивай, и уже знаковые места будут еще привлекательнее для туристов. Поэтому мы так боролись за сохранение пакгаузов. Они тоже часть нашей истории и создают облик города. Туристическая привлекательность любого поселения естественно зависит о того, насколько много точек притяжения возникает в новейшей городской среде", - подчеркнула собеседница агентства.

Говоря об инфраструктурных критериях вхождения городов в "Золотое кольцо", она отметила, что большой минус инфраструктуры Нижнего Новгорода – сложности с передвижением.

"Это слабая сторона нашей жизни, которую необходимо преодолевать. Например, мне необходимо ездить на работу в ННГАСУ на ул. Ильинскую с пл. Сенной. По этому маршруту ходит всего один трамвай, и все знают, как трудно ехать трамваям, когда по их путям едут машины. Конечно, транспорт обязательно надо развивать, причем подходить к решению вопроса с научной точки зрения. Я постоянно сравниваю транспортную доступность в Нижнем Новгороде и в Женеве, где мне пришлось не так давно побывать. Там общественный транспорт ходит строго по расписанию с удобными стыковками и пересадками по единому билету. Для пожилых и маломобильных людей всегда есть удобная платформа, особенно удобно это для людей с колясками и чемоданами. У нас же люди вынуждены буквально втягиваться в эти вагоны и туристы со своим багажом, разумеется, не исключение. Это деталь кажется маленькой, но она такая существенная! А в целом идея вхождения нашего города в самый известный турмаршрут очень вдохновляет, потому что это патриотично и в любом случае принесет городу практическую пользу", – подытожила Татьяна Виноградова.



Напомним, что министерство культуры РФ начало прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо" 22 января 2018 года.