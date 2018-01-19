"Перед Норенковым и Сулимой стоят новые задачи по внедрению модельных бюджетов МСУ", - Александр Шаронов Политика

Александр Шаронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Перед Норенковым и Сулимой стоят новые задачи по внедрению модельных бюджетов МСУ", - сказал председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам, и.о.секретаря НРО "Единой Росси" Александр Шаронов, комментируя очередные кадровые решения в облправительстве.

Напомним, 23 января Ольга Сулима была переназначена министром финансов, Игорь Норенков – министром экономического развития и инвестиций.

"Усиление финансово-экономического блока – это, безусловно, хорошее решение главы региона. И то, что министерство финансов и министерство экономического развития и инвестиций области будут возглавлять профессионалы Сулима и Норенков, говорит об особом внимании врио губернатора Глеба Никитина к этому направлению", - сказал Шаронов.

Он подчеркнул, что перед этими министрами стоят новые задачи по внедрению модельных бюджетов МСУ и, "конечно, в приоритете остается привлечение инвесторов и формирование стратегии развития региона".