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Общество

"Три банка снизят ставки по ипотеке обманутым дольщикам ЖК "Новинки Smart City", - Наталья Назарова

25 января 2018 12:04  [106] Общество
Наталья Назарова

Наталья Назарова

Фото: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

"Три банка снизят ставки по ипотеке обманутым дольщикам ЖК "Новинки Smart City", - сообщила депутат Госдумы от Нижегородской области, член фракции "Единая Россия" Наталья Назарова, подводя промежуточные итоги работы с поступившими ей обращениями от дольщиков, пострадавших при строительстве ряда нижегородских жилых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба НРО "Единой России".

Согласно сообщению, к депутату в 2017 году обращались дольщики сразу нескольких проблемных объектов в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Наталья Назарова, входящая в состав рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, провела серию встреч на региональном и федеральном уровне и приняла участие в составлении дорожной карты по решению проблемы.

"Сейчас сделан еще один важный шаг, который поможет снизить финансовое бремя. После направленных мной депутатских запросов и проведенных личных встреч, руководство "Сбербанка России", АКБ "Абсолют Банк" и АО "Глобексбанк" приняли решение поддержать своих клиентов, которые пострадали при строительстве ЖК "Новинки Smart City". Им будут предложены схемы по изменению условий кредитных договоров, в том числе снижение процентной ставки по действующим кредитам, и возможность реструктуризации", - подчеркнула Назарова.

Напомним, что в конце декабря 2017 года нижегородское правительство договорилось со Сбербанком о снижении ипотечных ставок для дольщиков жилого комплекса "Новинки Smart City". Как уточнило минсоцполитики региона, в ведомство был предоставлен список из 103 участников долевого строительства, которые находятся в тяжелом финансовом положении и нуждаются в материальной помощи.

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