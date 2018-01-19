"Активно работать над внедрением системы АСКОП в Нижегородской области мы начнем с 15 июля", - Вадим Власов Общество

Вадим Власов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Активно работать над внедрением системы АСКОП в Нижегородской области мы начнем с 15 июля", - заявил журналистам и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов 25 января 2018 года.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы распространить систему на всю территорию области, а дальше будем рассматривать детали и нюансы, в том числе по пожеланиям депутатов, и составлять план реализации. С 15 июля мы начнем эту работу активно, будем подключать всю систему на территории Нижегородской области, а сейчас у нас будут утверждаться нормативно-правовые акты, чтобы можно было начать работать без негативных моментов, и чтобы жители могли пользоваться этой услугой комфортно", - отметил Власов.

По его словам, проработка вопроса с частными перевозчиками начнется уже после того, как будет сформирован план внедрения и обсуждения реализации проекта с депутатами Думы Нижнего Новгорода.

"Мы постараемся сделать все так, чтобы не нарушить экономику транспортной отрасли и чтобы не было кардинальных изменений, которые никому не нужны", - резюмировал и.о. министра.

Напомним, 25 января Заксобрание приняло закон о внедрении АСКОП на всей территории Нижегородской области в первом чтении. Предполагается, что действовать она начнет с 2019 года.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде систему начали внедрять с 2016 года.