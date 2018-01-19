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Общество

ЗС НО одобрило в I чтении законопроект о безналичной оплате проезда в Нижегородской области с 2019 года

25 января 2018 12:35  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило законопроект о внедрении автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) с 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 25 января 2018 года.

Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области". Документ предполагает, что с 2019 года АСКОП должна быть введена на всей территории Нижегородской области, в том числе на межмуниципальных маршрутах и у частных перевозчиков.

Как отметил председатель Заксобрания Евгений Лебедев, законопроект пока принят только в первом чтении, так как остается ряд вопросов, касающихся его реализации. "Надо чтоб и связь была обеспечена, оборудование, и система взаимоотношений перевозчика с операторами выстроена. Сейчас в рабочей группе с учетом опыта Нижнего Новгорода мы этот алгоритм попытаемся довести до совершенства, чтобы потом его внедрить и чтоб система работала без временных затрат на апробирование и так далее", - отметил спикер ЗС НО.

Операторы АСКОП должны будут получить специальную аккредитацию до 30 сентября 2018 года. Конкурсных процедур регион проводить не будет, перевозчики обязаны будут самостоятельно заключить договоры с операторами. В настоящее время разработчики законопроекта и депутаты не уточняют, возможно ли будет оплачивать проезд также банковскими картами или же использоваться будут только транспортные карты. Также пока неизвестно, смогут ли льготники ездить на автобусах частных перевозчиков. При этом отмечается, что транспортные карты каждого оператора должны будут приниматься и другими операторами.

Напомним, в Нижнем Новгороде систему АСКОП начали внедрять с 2016 года.

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