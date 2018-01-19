"Я буду отстаивать в суде свое право гражданина РФ", - Владислав Атмахов Политика

Владислав Атмахов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов намерен оспаривать в суде решение полиции об отсутствии у него гражданства РФ. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 26 января 2018 года.

"В понедельник идем в суд. Я буду отстаивать свое право гражданина РФ, причем абсолютно законное. Считаю, что данное решение – это некая месть за жесткую политическую позицию, прежде всего позицию ЛДПР, потому что все мои действия как члена партии согласованы с центром. Стараются как-то наказать", - заявил депутат.

Владислав Атмахов также добавил, что по закону у него есть три месяца, в течение которых он должен либо согласиться с решением и подать заявление на получение гражданства РФ, либо оспорить его. "Я, естественно, буду оспаривать, причем всеми доступными мне государственными способами", - резюмировал он.