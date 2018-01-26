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Бизнес

"Государство должно помогать предприятиям ОПК в освоении новых рынков", - Олег Лавричев

29 января 2018 12:42  [87] Бизнес
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: АПЗ

"Государство должно помогать предприятиям ОПК в освоении новых рынков и разработках гражданской продукции", - считает генеральный директор АО "АПЗ", председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Об этом он сообщил, комментируя заявление президента России Владимира Путина о необходимости развития гражданского производства на предприятиях ОПК, которое тот сделал во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения 24 января 2018 года.

"История диверсификации в 90-е хорошо и печально известна. Если АПЗ тогда удалось найти рыночные ниши и пути сохранения производства и коллектива, то многие другие предприятия "легли на лопатки" и потеряли уникальные коллективы. Чтобы не повторять негативный опыт, государство должно обеспечить сопровождение этого процесса и помогать предприятиям ОПК в освоении новых рынков и разработках гражданской продукции. Уже разработана и внедрена федеральная программа диверсификации с использованием механизма Фонда развития промышленности", - сказал Лавричев.

"В Законодательном собрании Нижегородской области мы разрабатываем законопроекты, которые призваны помочь предприятиям пройти этот сложный путь. Один из наиболее значимых – закон по налогам на движимое имущество, касающийся предприятий обрабатывающих отраслей промышленности и конструкторских бюро, ведущих новые разработки", - пояснил председатель комитета Заксобрания.

"Регулярно на совещаниях с минпромом и промышленниками Нижегородской области мы обсуждаем пути развития промышленности, ищем механизмы, возможности и способы, чтобы предприятия могли воспользоваться преференциями для дальнейшего развития. Для АПЗ, в структуре которого сейчас ГОЗ составляет 90%, проблемы диверсификации тоже актуальны. Мы активно развиваем производство приборов учета энергоресурсов, медицинской техники, электронагревательных котлов, освоено производство КОИБов – комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут применяться на президентских выборах. Работаем по теме гражданской авиации. По инициативе главы региона Глеба Никитина образуется кластер нижегородских предприятий по производству продукции для нужд госкорпорации "Росатом", где нам предложено интегрировать стандартизированный модуль управления и контроля потоками жидкостей и газа в АСУ (автоматизированные системы управления). Мы стараемся найти продукты, которые действительно будут востребованы, конкурентны на рынке и обеспечат хороший уровень рентабельности", - подытожил генеральный директор АПЗ.

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