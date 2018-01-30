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Общество

"Тезис "деньги – это еще не все" значит гораздо больше на аптечном рынке, чем на других рынках", - Михаил Теодорович

30 января 2018 14:41  [1237] Общество
Михаил Теодорович

Михаил Теодорович

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Тезис "деньги – это еще не все" значит гораздо больше на аптечном рынке, чем на других рынках", - заявил журналистам руководитель УФАС России по Нижегородской области Михаил Теодорович, говоря о ценах на лекарства, 30 января 2018 года.

"У нас бывают единичные обращения в течение года, когда гражданин пишет, что покупал нечто по какой-то цене, потом пришел в ту же аптеку купить свое лекарство, а оно в полтора-два раза дороже. Но обычно это связано с тем, что это другой производитель и лекарство по-другому упаковано. Мы ни одного факта, когда бы настойчиво навязывали дорогое лекарство, не фиксировали. УФАС не видит попытки продать дорогое и оставить покупателя в неведении касательно того, что существует гораздо более экономически выгодный аналог и не худшего качества", - отметил Теодорович.

"Наоборот, если говорить о лекарствах, то здесь имеет место мягкая составляющая отношений покупателя и продавца – доверие, уважение к праву купить выгодно, но хорошее. Несомненно, сети блюдут экономику, но тезис "деньги – это еще не все" значит гораздо больше на этом рынке, чем на других рынках. По крайней мере, такой вывод мы можем делать по результатам мониторинга в аптечных сетях Нижнего Новгорода. "Звериного оскала капитализма", когда к бабушке в карман запускают руку, чтоб продать ей дорогущий "Аспирин" с символическими добавками, мы не видим. И люди об этом не пишут, а это самый главный критерий", - резюмировал руководитель нижегородского УФАС.

Напомним, Нижегородская область в 2018 году получит 451 млн рублей на закупку лекарств для льготников.

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