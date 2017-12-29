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Общество

Нижегородская область в 2018 году получит 451 млн рублей на закупку лекарств для льготников

29 декабря 2017 14:18  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородская область в 2018 году получит 451 млн рублей на закупку лекарств для льготников. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства РФ.

Согласно информации, распоряжение о распределении субсидий на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 27 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Регионы в общей сумме получат на эти цели 31,6 млрд рублей, в том числе Нижегородская область – 451,2 млн рублей.

Напомним, в декабре стало известно, что в 2017 году правительство РФ увеличило субсидию Нижегородской области на лекарства льготникам на 18% по сравнению с первоначально заявленным размером субсидий – c 435 млн рублей до 516,3 млн рублей.

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