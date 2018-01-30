"Задача по переходу на обучение в одну смену начала решаться в Нижегородской области", - Наталья Назарова Общество

Наталья Назарова Фото: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

"Задача по переходу на обучение в одну смену начала решаться в Нижегородской области", - сказала депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова по итогам открытия школы в Павлово на 900 учеников 30 января 2018 года.

В здании расположены 40 учебных кабинетов с интерактивными панелями и беспроводным интернетом, цифровые лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, лазерный тир.

"Это школа нового, современного стандарта, что даст возможность учащимся получать не только необходимые теоретические знания, но и актуальные практические навыки. Стоит отметить, что обучение будет идти в одну смену, тем самым в регионе начинает решаться поставленная руководством страны задача о всеобщем переходе на такую организацию образовательного процесса", - отметила Назарова.



Также депутат посетила новый ресурсный центр по обработке металла, высоко оценив его актуальность и техническое оснащение. По мнению Назаровой, такая форма подготовки профессиональных рабочих кадров уже доказала в регионе свою эффективность, поэтому заслуживает особого внимания и поддержки как со стороны государства, так и работодателей.