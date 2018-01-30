"Мы заинтересованы в том, чтобы к нам ездило еще больше японских и китайских туристов", - Ольга Гусева Общество

Ольга Гусева Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня "Мы заинтересованы в том, чтобы к нам ездило еще больше японских и китайских туристов", - об этом директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева сообщила в рамках пресс-конференции 30 января 2018 года.



По ее словам, в истекшем году с целью привлечения туристов из этих стран департамент совместно с региональным министерством культуры разработал специальные тематические маршруты.



"В 2017 году в Нижний Новгород приезжал профессор из Токийского университета, который делился японским опытом по привлечению туристов. Он дал совет, что в первую очередь надо ориентироваться на детские познавательные и образовательные туристические программы, ведь если страна или город заинтересуют ребенка, он обязательно захочет еще раз туда вернуться, и будет побуждать к этому родителей. В культуре Китая и Японии мнение ребенка в этих вопросах может играть ключевую роль. Мы учли этот момент, и совместно с региональным министерством культуры составили тематические маршруты и туристические программы специально для школьников. Затем отправили их на согласование иностранным коллегам. Теперь будем ждать реакции, но предварительно они высказали достаточно большой интерес. Надеемся, что это для нас откроет новые перспективы и направление в туризме", - подвела итог глава департамента.



Напомним, что нижегородский департамент внешних связей предложил китайской провинции Аньхой организовать чартерные авиарейсы.

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