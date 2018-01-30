"При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - Анастасия Шабанова Общество

Анастасия Шабанова

"При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - сказала детский психолог Анастасия Шабанова, комментируя старт кампании по приему заявлений в первые классы, 31 января 2018 года.

"Если выбирать между школой, которая находится рядом с домом, и раскрученным, но удаленным учебным заведением, куда многие стремятся отдать своего ребенка, то я бы посоветовала остановиться на первом варианте, особенно если ребенок - ученик начальных классов", - подчеркнула эксперт.

По ее опыту от престижа учебного заведения качество обучения не всегда зависит, а вот неудобств и проблем, с которыми можно столкнуться, достаточно. "Во-первых, удаленность от дома означает, что время, которое можно было бы ребенку потратить на отдых, выполнение домашних заданий или посещение секций, он будет тратить на дорогу, а, значит, больше уставать. Во-вторых, родителям придется также жертвовать своим временем, чтобы возить ребенка туда - обратно", - подчеркнула Шабанова.

Она уверена, что в случае, когда школа рядом, то даже первоклассник сможет проявить самостоятельность и дойти до дома. "Если ребенок идет учиться в школу, к которой он приписан, он попадает в коллектив, сформированный из детей, уже знакомых ему: с кем-то он посещал детский сад, с кем-то вырос во дворе, а это, согласитесь, немаловажно для комфорта вашего чада", - резюмировала психолог.