"При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - Анастасия Шабанова

Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7828] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6781] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6116] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4377] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3854] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
10 сентября 2017 16:25  [3532] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
17 января 2018 13:31  [3246] "Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов
16 августа 2017 16:18  [3172] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
17 октября 2017 18:28  [3039] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2905] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Общество
31 января 2018 19:01  [158] Нижегородская прокуратура потребовала запретить доступ к пяти сайтам с информацией о продаже наркотиков
31 января 2018 18:41  [746] Прокуратура требует через суд запретить эксплуатацию причала на Волге в Кстове Нижегородской области
31 января 2018 18:34  [854] Андрей Вовк займёт пост главного редактора "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде с 9 февраля
31 января 2018 18:17  [161] "Качество образования зависит от уровня подготовки педагогов, а не от статуса школы", - Александр Заремба
31 января 2018 18:07  [225] Горадминистрация не планирует расширять дороги и организовывать выделенные полосы в Нижнем Новгороде в 2018-2019 годах
31 января 2018 18:01  [163] "При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - Анастасия Шабанова
31 января 2018 17:44  [859] Нижегородская администрация рассчитывает снести обрушившийся в 2014 году дом на ул.Самочкина в середине 2018 года
31 января 2018 17:25  [306] Минобразования поручило проработать внедрение электронной очереди для приема нижегородских первоклассников с 2019 года
31 января 2018 17:04  [171] Нижегородцы продолжают жаловаться на неприятный запах в районе ул. Родионова в Нижнем Новгороде
31 января 2018 16:58  [170] Администрация Нижнего Новгорода намерена отремонтировать фонтан на пл. Маркина к июню 2018 года
Общество

"При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - Анастасия Шабанова

31 января 2018 18:01  [163] Общество
Анастасия Шабанова

Анастасия Шабанова

"При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - сказала детский психолог Анастасия Шабанова, комментируя старт кампании по приему заявлений в первые классы, 31 января 2018 года.

"Если выбирать между школой, которая находится рядом с домом, и раскрученным, но удаленным учебным заведением, куда многие стремятся отдать своего ребенка, то я бы посоветовала остановиться на первом варианте, особенно если ребенок - ученик начальных классов", - подчеркнула эксперт.

По ее опыту от престижа учебного заведения качество обучения не всегда зависит, а вот неудобств и проблем, с которыми можно столкнуться, достаточно. "Во-первых, удаленность от дома означает, что время, которое можно было бы ребенку потратить на отдых, выполнение домашних заданий или посещение секций, он будет тратить на дорогу, а, значит, больше уставать. Во-вторых, родителям придется также жертвовать своим временем, чтобы возить ребенка туда - обратно", - подчеркнула Шабанова.

Она уверена, что в случае, когда школа рядом, то даже первоклассник сможет проявить самостоятельность и дойти до дома. "Если ребенок идет учиться в школу, к которой он приписан, он попадает в коллектив, сформированный из детей, уже знакомых ему: с кем-то он посещал детский сад, с кем-то вырос во дворе, а это, согласитесь, немаловажно для комфорта вашего чада", - резюмировала психолог.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Школы
Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph